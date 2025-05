El Huesca piensa en el Cádiz CF para asustar a rivales de la zona alta

El Huesca agota todas las vías posibles para meter la cabeza en la fase de ascenso a Primera División. Restan dos jornadas y está a cuatro puntos del Almería, que ocupa la última plaza que permite disputar el play-off. Los azulgranas van a dar todo hasta el final para que sus rivales sientan esa presión.

Cádiz y el Cádiz CF es el penúltimo examen de los aragoneses. Gerard Valentín ha lanzado un mensaje claro: el equipo sigue creyendo. El jugador del Huesca asegura que están totalmente centrados en el trabajo que tienen por delante. "Nos centramos en seguir empujando. No depende solo de nosotros, pero lo importante es presionar para que los demás no puedan fallar. Nuestra parte es ganar, lo otro no lo controlamos".

Gerard Valentín se queda con la cara que viene mostrando su equipo en las últimas fechas. "Ya en partidos anteriores se estaba viendo una mejora. Hay fases en las que esos partidos igualados se ganan, y otras en las que no. A veces los detalles juegan a favor y otras no, pero siempre hay que insistir", explicaba.

El jugador defendió la constancia del equipo pese a los baches, una constancia que pretenden repetir frente al Cádiz CF. "No vamos a cambiar nuestras ideas ahora. La calma y la seriedad con la que hemos trabajado todo el año son las que deben guiarnos". Y advierte una realidad clasificatoria muy evidente en Segunda División. "La clasificación está muy ajustada. En esta liga, diez puntos marcan si puedes luchar por ascender o por no bajar. Todo está muy abierto", apuntó.

Sobre la próxima jornada. "Ojalá estuviéramos en una situación diferente, pero debemos centrarnos en ganar y meter presión", añadiendo que el choque contra el Cádiz CF será otro termómetro del carácter del equipo. "Lo que ocurra fuera no lo podemos controlar", y reitera que lo único que importa es ser fieles al trabajo del grupo.

A nivel personal, se mostró satisfecho con su rendimiento: "Me encuentro bien. Ha habido momentos mejores y peores, pero la temporada está siendo buena. Este año me he encontrado bien, y el grupo también acompaña, que eso es muy importante".