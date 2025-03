Horario y dónde ver en televisión el partido Málaga - Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF encara la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) con el deber de reaccionar tras sufrir la primera derrota desde la llegada al banquilo de Gaizka Garitano después de encadenar diez encuentros sin perder. El conjunto amarillo se enfrenta el domingo 9 de marzo al Málaga en el estadio La Rosaleda en la que supone segunda visita consecutiva una semana después de comparecer en el Carlos Belmonte.

El 3-0 en el campo del Albacete colocó en la realidad a un Cádiz CF que no compitió y no está en condiciones de levantar el pie del acelerador. Anda muy lejos de los puestos que dan acceso a la fase de ascenso pero reside cerca de la zona de ascenso a Primera Federación. Si no suma este fin de semana, su renta sobre la 19ª plaza que ocupa el Eldense puede quedar reducida a sólo cuatro puntos.

La permanencia se vuelve más que nunca como un objetivo prioritario, de ahí la necesidad de conseguir un buen resultado en la Costa del Sol. Se trata de evitar más complicaciones y poder tener una tranquila recta final de temporada 2024-25.

El preparador cadista se ve obligado a rehacer la defensa debido a las bajas por sanción de Iza Carcelén (acumulación de amonestaciones) y Fali (expulsado en Albacete). Es posible que el técnico realice más de dos modificaciones en la alineación. El Málaga, por su parte, afronta el duelo andaluz con media docena de ausencias entre lesiones y sanciones. La línea más afectada es el centro del campo. El cuadro blanquiazul parte con 39 puntos frente a los 38 que acreditan los amarillos.

Se espera una magnífica entrada de aficionados en La Rosaleda (si la borrasca no lo impide) para presenciar un partido que ha generado expectación. En la primera vuelta, ambas escuadras empataron (2-2) en el Nuevo Mirandilla el pasado mes de octubre.

HORARIO DEL MÁLAGA - CÁDIZ CF

El duelo andaluz entre el conjunto costasoleño y el cuadro gaditano correspondiente a la trigésima jornada de Liga se disputa en el estadio La Rosaleda el domingo 9 de marzo a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde).

DÓNDE VER EN TELEVISIÓN EL MÁLAGA - CÁDIZ CF

El encuentro entre el equipo entrenado por el ex cadista Sergio Pellicer y el dirigido por Gaizka Garitano se puede ver en directo por televisión a través de Dazn y de la LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas (Movistar, Oragnge, Vodafone). También puede seguir el partido con la narración online de Diario de Cádiz.