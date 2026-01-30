Garitano se pronuncia sobre la decisión del Cádiz CF de despedir a Fali

El Cádiz CF sorprendió el viernes 30 de enero con el anuncio del despido fulminante de Fali una vez culminado un expediente disciplinario abierto al futbolista. La etapa como cadista del defensa central terminó de manera abrupta después de seis años y medio.

El entrenador del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, fue preguntado el viernes sobre la rescisión unilateral por parte del club del contrato del defensa Rafael Giménez 'Fali'. El técnico dijo que se necesitan futbolistas con "compromiso" y con un "grado de profesionalidad alto".

En la rueda de prensa que ofreció con motivo del partido contra el Huesca programado para el domingo 1 de febrero (vigésimo cuarta jornada de Laiga Hypermotion), Garitano manifestó que los jugadores deben "estar bien físicamente en el fútbol de alta competición". Indicó que el equipo amarillo precisa "rejuvenecer el equipo" y, reiteró que los jugadores deben estar "al cien por cien".