La frustración de Fede San Emeterio por el resultado del partido Cádiz CF - Eibar

A la conclusión del partido entre el Cádiz CF y el Eibar de la 33ª jornada de Liga disputado el lunes 31 de marzo en el estadio Nuevo Mirandilla y resuelto con empate sin goles, Fede San Emeterio atendió a los medios oficiales del club para ofrecer una valoración. Hacía tiempo que el centrocampista cántabro no era titular y no sólo formó parte del once inicial sino que además jugó el encuentro completo. No estaba nada contento con el resultado porque el objetivo eran los tres puntos y no uno.

No encajar gol. "Lo bueno que podemos sacar hoy es la portería a cero, que siempre es bueno tenerla. Queríamos ganar en casa y tenemos la sensación de que se nos han escapado dos puntos".

Ganar después de perder. "Después de una derrota siempre es bueno no encajar, la portería a cero es principal para, a partir de ahí, construir. No hemos tenido esa fortuna de cara a gol, ha sido un partido muy trabado".

Sensaciones personales en su vuelta a la titularidad. "Si el equipo no gana tengo un sabor agridulce. Estoy un poco fatigado, como todos, pero tanto los que juegan como los que no se parten la cara entrenando. Entre quien entre cumple y está a por todas".