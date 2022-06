La foto de la confusión: no hubo reunión entre Espino y Monchi

A lo largo de la jornada del domingo 26 de junio se extendió como la pólvora por las redes sociales una fotografía en la que se ve de lejos, entre unas cortinas, a dos hombres sentados alrededor de una mesa en un establecimiento hostelero. ¿Qué relación tiene esa imagen con el Cádiz CF?

Se ve muy lejos y no tarda en surgir en debate en las redes sociales. Parece que son Alfonso 'Pacha' Espino, jugador del conjunto amarillo, y Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Sevilla.

Enseguida se desatan la especulaciones sobre la posibilidad de que estén hablando sobre la posibilidad de que el representante del club de Nervión le esté planteado al futbolista que cuentan con él para la próxima temporada.

Nada más lejos de la realidad. Uno de los protagonistas de la foto es Espino, pero el otro no es Monchi aunque desde la larga distancia pueda parecerlo. Se trata de una conversación entre Espino y otra persona que aunque pueda tener parecido con Monchi no es el director deportivo del Sevilla.

Se trata de una simple instantánea en la que sale de Espino, que hace unos días llegó de su Uruguay natal tras pasar allí parte de sus vacaciones.

Que no se haya reunido con Monchi no significa que el Sevilla esté interesado o no en el futbolista más destacado del Cádiz CF en la campaña 2021/22 recién finalizada. El lateral zurdo puede ser uno de las atracciones del mercado verano y son pocos los equipos los que pueden intentar su fichaje.