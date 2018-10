La falta de gol, un grave problema

El Cádiz CF tiene un problema llamado gol. No termina de cocinar la salsa del fútbol. Al buen juego que ofreció en el encuentro contra el Sporting de Gijón le faltó el condimento esencial sin el cual el fútbol carece de sentido. El equipo amarillo no consigue traducir el buen juego en tantos y cuando la cuenta anotadora se estanca no llegan los resultados y la estancia en el pozo de la clasificación se prolonga.

El Cádiz CF ocupa la vigésima posición, en zona de descenso, por segunda jornada consecutiva. La razón está en el casillero de los goles a favor. Sólo ha marcado seis en diez partidos –un promedio de 0,6 por encuentro-. Es el equipo que ve menos puerta junto con el Nástic de Tarragona, que ejerce de colista.

El Cádiz CF ha perforado la portería contraria sólo en dos ocasiones en las últimas cinco jornadas de Liga: una en casa ante el último de la tabla, acabado en empate y otra en Extremadura en un duelo resuelto con derrota. La cuesta un mundo hacer un gol y para caro las consecuencias.

El entrenador, Álvaro Cervera, busca la fórmula para encontrar el camino del gol pero de momento no da con ella. En el choque contra el cuadro asturiano, el técnico prescindió de Lekic, el único delantero que está sano –Mario Barco, Carrillo y Dani Romera están lesionados- y apostó por Manu Vallejo como hombre más adelantado. En la segunda parte colocó a Jairo en punta junto al chiclanero y en la recta final dio entrada a Salvi, ubicado también en la delantera. Todos se batieron el cobre con la ordenada defensa rojiblanca pero ninguno fue capaz de marcar hasta que el partido finalizó sin goles.