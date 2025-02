Exhibición al contragolpe de un Cádiz CF intratable (2-3)

El Cádiz CF agarró una victoria con la que no sólo prolongó su estado de gracia sino que además avisó de que no va parar hasta colarse en la parte alta de la clasificación para luchar por el ascenso. Venció (2-3) en el terreno del Racing de Santander con un marcador ajustado que llegó a ser de enorme amplitud aunque no le evitó complicaciones como una semana atrás ante el Cartagena. Pero esta vez era en el campo del hasta ahora líder, al que tumbó con una magistral lección al contragolpe.

El conjunto amarillo llegó a disfrutar de una holgada ventaja de tres goles y cuando tenía la victoria en el bolsillo la vio peligrar cuando los locales replicaron en dos ocasiones, pero supo resistir y un gol mal anulado del árbitro evitó un triunfo más cómodo que en definitiva otorgan tres puntos de oro. Con un poco más de acierto arriba, el resultadp pudo haber sido de escándalo. Continúa la escalada.

El Cádiz CF fue de menos a más. Ontiveros volvió a deleitar con una obra de arte en forma de gol y también marcaron Álex Fernández y Chris Ramos. El ariete perdió la oportunidad de hincharse en un partido que preció fabricado para él.

Gaizka Garitano tocó lo mínimo en el punto de partida. Kovacevic por Fañi fue la única modificación respecto a encuentro ante el Cartagena, con De la Rosa y Chris Ramos de nuevo como titulares. La intensidad fue máxima desde el pitido inicial con un equipo local atacó sin respiro y no tardó en demostrar la razón de su estancia en la zona alta de la clasificación. Avisó pronto con dos centros muy peligrosos al interior del área que prologaron el asedio que se venía encima.

Los amarillos jugaron sus cartas a la contra y en el minuto 7 Chris Ramos firmó el primer disparo a puerta que acabó con la pelota entre las manos de Jokin Ezkieta. En el 9, David Gil llegó justo antes de que Arana definiese en el uno contra a uno. El comienzo fue vertiginoso con un Cádiz CF metido muy atrás no por voluntad por propia sino por la persistencia de un rival que acumuló hombres arriba. En el 15, Moussa Diakité evitó el remate en boca de gol de Rober.

Se tuvo que emplear a fondo el Cádiz CF para tratar de mantener intacta su muralla mientras apenas era incapaz de aguantar el esférico. Pases largos a Chris a ver si sonaba la flauta. Javier Ontiveros no estaba cómodo a la espera de que sacara su magia a pasear y su primera aparición fue para recibir una cartulina (en el 17) por dar un manotazo en la cara de un oponente.

Sufrieron en exceso los visitantes para contener el caudal ofensivo de un Racing que fue a por todas sin rodeos espoleados por su ruidoa hinchada. De vez en cuando, una irrupción al contragolpe, el principal asidero en la faceta ofensiva. En el 22, De la Rosa rompió por la izquierda y su centro lo cabeceó muy desviado Chris Ramos. Muy clara fue la oportunidad que tuvo Sobrino en el 24, pero tiró fuera desde una posición inmejorable dentro del área.

El partido entró en una fase de intercambio de golpes, cada uno con su estilo. Los locales, con la posesión de la pelora y un incesante acoso. Los foráneos, a base de velocidad en jugadas que duraban segundos. En el 27, un centro chut de Rober llevó el cuero al larguero y en la siguiente jugada, Manu Hernando se cruzó en el remate de Chris Ramos solo delante el cancerbero.

No había tiempo para el más mínimo respiro. Era una guerra de resistencia con un Cádiz CF que por fin se había soltado. Fue creciendo y generó mucho peligro. Le faltaba acierto. En el 29, Mario Climent se plantó solo en el área contraria y su zurdazo se topó con la parada de Ezkieta. La ocasión más clara fue la que desperdició De la Rosa en el 35 cuando en llegó solo al área y su derechazo aéreo lo sacó Ezkieta.

El onubense había recibido un magistral pase de Ontiveros, que ya se había enchufado al partido como se encargó de confirmarlo poco después. El marbellí evitó que el empate perdurarse al descanso con una obra de arte con su firma digna de los mejores museos del planeta. En el minuto 40, desde que recibió el balón en la banda izquierda tuvo claro que iba a buscar la frontal del área. Lo hizo con rapidez mientras dejo atrás a dos contrincantes y cuando llegó a esa zona que tanto le gusta soltó un cañonazo con rosca con el que coló el cuero en la portería cerca de la escuadra. Una barbaridad de gol marca de la casa que puso el 0-1 poco antes del intermedio.

El Cádiz CF, de menos a más, se fue al vestuario con un jugoso botín que se dispuso a administrar en la reanudación. La ventaja era corta y lo previsible era un continuo asedio de los locales. Pero fue Chris Ramos el que perdonó la vida al rival con una ocasión que tiró a la basura nada más empezar la aegunda parte. Se quedó completamente solo delante del portero pero en lugar de pasar a De la Rosa para que empujase a placer tiró y lo hizo fuera cuando parecía que lo más fácil era meterla dentro.

Pero no había tiempo para lamentaciones. En el 50, irrumpió otra Chris Ramos para adentrarse en el área tras un error de Ezkieta, que había tocado la pelota con la mano más allá de su zona. El portero volvió para tapar el avance del delantero y lo que hizo fue derribarlo. Extrañó que el colegiado no lo pitase en primera instancia y tuvo que ser avisado desde el VAR para rectificar tras revisar la jugada en el vídeo. Álex Fernández transformó la pena máxima con maestría y para duplicar la ventaja y poner el 0-2.

El contexto no podía ser más favorable para los amarillos. Dos goles de renta y un rival preso de los nervios que colocó su línea defensiva en el centro del campo y puso una alfombra roja a Chris Ramos. El gaditano sacó el máximo partido a sus largas piernas y llegó una y otra vez al área. En el 54, sirvió a Ontiveros, que no marcó de tacón porque lo impidió Ezkieta.

Acertó por fin Chris en el mano a mano con el guardameta en el 57. Fue un duelo frente a frente que resolvió con un remate que convirtió en gol tras tocar la pelota en el poste. El 0-3 suponía un festival del Cádiz CF aunque el Racing anunció que no rendía con el tanto de Pablo Rodríguez a la salida de un saque de esquina en el 60.

La victoria no estaba asegurada porque los de casa y eso que dispusieron de opciones para agrandar la ventaja. En 63, un doble remate a bocajarro de Sobrino no acabó en gol por la parada de Ezkieta y porque en el segundo intento la pelota se estrelló en el propìo Chris, que sin querer evitó el tanto.

El partido estaba en punto que podía derivar en una goleada o que el Racing apretase aún más el marcador. En el 69, Iza Carcelén impidió el 3-2 al desviar un potente derechazo de Aldasoro.

El tiempo corrió a favor de los amarillos y Garitano se animó a mover piezas en busca de frescura física. Pulmones en la medular con Fede San Emeterio, más defensa en la izquierda con Matos (doble lateral en ese costado) y presencia en ataque con Carlos Fernández.

Sucedió lo peor que podía pasar. El Cádiz CF no solo no remató la faena sino que dejó que su rival resucitase. En el 80, el Racingo volvió a acertar en una acción a balón parado. Centro al área en el saque de una falta y Karrikaburu marcó de cabeza. 2-3 y recta final no apto para corazones sensibles.

En pleno acecho de los anfitriones, los gaditanos marcaron el cuarto gol, el de la sentencia, pero el árbitro lo anuló al haber señalado una falta previa a favor del Cádiz CF. En el 83, Matos aprovechó un error de Suleiman en la cesión a Ezkieta y marcó a puerta vacía pero Moreno Aragón, sin esperar a que terminase la jugada, había pitado una falta anterior sobre Chris cuando vio que el futbolista del Racing teníala pelota. Un error gravísimo del árbitro que perjudicó a los visitantes.

Escalante y Melendo fueron las últimas apuestas desde el banquillo cadista. El Cádiz CF ralentizó la pyesta en marcha del balón cada vez que pudo. Jugó con el reloj para tratar de desconectar al Racing en los instantes finales.

FICHA TÉCNICA

Racing de Santander: Ezkieta, Javi Castro (Aldasoro, 46'), Manu Hernando, Montero, Mario García (Saúl, 61'), Meseguer (Jeremy, 61'), Vencedor, Sangalli (Suleiman, 81'), Rober, Pablo Rodríguez (Karrikaburu, 61') y Arana.

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Kovacevic, Víctor Chust, Climent, Moussa Diakité, Álex Fernández (Fede San Emeterio, 66'), Sobrino, De la Rosa (Matos, 72'), Ontiveros (Carlos Fernández, 72') y Chris Ramos.

Goles: 0-1 (40') Ontiveros. 0-2 (50') Álex Fernández (p). 0-3 (57') Chris Ramos. 1-3 (60') Pablo Rodríguez. 2-3 (80') Karrikaburu.

Árbitro: Moreno Aragón (comité madrileño). Amonestó a los locales Mario García (38') Vencedor (65') y Aldasoro (71'), y a los visitantes Ontiveros (17'), Kovaceciv (20'), Moussa Diakité (77'), Fede San Emeterio (79') y David Gil (92').

Incidencias: Partido de la 27ª jornada de Liga disputado en los Campos de Sport de El Sardinero.