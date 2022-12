El equipo que está interesado en Tomás Alarcón

Tomás Alarcón es uno de los nombres marcados en rojo dentro de la plantilla del Cádiz CF para cambiar de destino en el mes de enero. El pivote chileno tiene un papel muy secundario a las órdenes de Sergio González y, aunque desde el club se buscaba una cesión a un conjunto europeo, la realidad es que cada vez gana más peso el retorno a su país.

Desde el otro lado del 'charco' es el Universidad de Chile es que muestra mayor interés en el cadista. Sabe que el futbolista necesita minutos y entiende que en sus filas podría tener esa continuidad que le falta en el cuadro gaditano.

Cabe recordar que el centrocampista fue uno de los fichajes que realizó el Cádiz CF en la temporada 2021/22. El club pagó dos millones de euros al O’Higgins para hacerse con el internacional chileno que, en teoría, estaba llamado a desempeñar un rol importante dentro del proyecto gaditano.

Sin embargo, la realidad es que Tomás Alarcón no disfruta de la confianza del entrenador, Sergio González. Jugó en 24 partidos la pasada campaña, de ellos sólo media docena (dos como titular) tras la llegada del técnico que sustituyó en el banquillo a Álvaro Cervera.

Posteriormente el medio arrancó el curso 2022/23 con oportunidades dada las bajas que había en su posición, aunque no tardó en pasar al ostracismo cuando el míster tuvo margen para elegir. Participó en cuatro de los cinco primeros partidos (dos en el once inicial) y desde entonces no juega en la Liga.

Estuvo dos meses sin jugar por decisión técnica después sólo saltó al césped en la cita copera. De hecho, se quedó fuera de la convocatoria en varias ocasiones.

La última aportación del mediocentro se remonta al choque de la Copa del Rey contra el Real Unión de Irún, un envite destinado a los menos habituales en el que tampoco fue titular. Es la última señal de que Sergio González no cuenta con él salvo en caso de extrema necesidad.