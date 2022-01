Los entrenadores libres: el deseo del Cádiz CF, casi imposible

El Cádiz CF no da señales de vida sobre el césped y todas las alarmas se han encendido en el club. La pobre imagen que dio el equipo en la derrota sufrida ante el Osasuna ha puesto en alerta a los responsables directivos y al consejo de administración.

En la entidad cadista analizan la situación, muy preocupante porque el equipo no sólo no sale del descenso sino que además emite señales que no son nada buenas. El sistema defensivo hace aguas, inexistente en ataque...

En el Cádiz CF se plantean si ha llegado o no la hora de buscar un relevo en el banquillo. Es la decisión que tiene que tomar: seguir adelante con Álvaro Cervera o aportar por un recambio.

No es fácil encontrar un entrenador de garantías a mitad de temporada. Son muchos los que están en paro pero deben reunir el perfil requerido de tener experiencia en Primera División. En caso de que se produzca un relevo en el banquillo, en el Cádiz CF tienen claro quién es su favorito: Diego Martínez.

En el club conocen bien la trayectoria del técnico gallego. De hecho, el equipo amarillo se enfrentó al Sevilla Atlético tanto en Segunda B como Segunda y posteriormente al Osasuna en la categoría de plata cuando Martínez dirigía a esas escuadras. También en Primera cuando el Cádiz CF jugó frente al Granada la pasada temporada 2020/21. Martínez tiene en su haber dos ascensos: uno con el filial sevillista y otro con el cuadro navarro.

Pero una cosa es el deseo y otra la realidad. Diego Martínez, después de haber llevado al Granada a competición europea por primera vez en su historia y haber dejado al cuadro nazarí en la máxima categoría, decidió para esta temporada. Se marchó a vivir a Inglaterra para empaparse del fútbol de aquel país. Es habitual verle en partidos de la Premier League.

El Getafe y el Levante intentaron hacerse con sus servicios cuando buscaban entrenador pero, salvo giro inesperado, Martínez no se mueve de Inglaterra y todo apunta a que el curso que viene se hará cargo de una escuadra. Suena para el Leeds United.

Así, el Cádiz CF tendría que optar por otras opciones. José Luis Mendilibar acaba de hacerse cargo del Alavés. Entre los técnicos españoles que están libres figuran algunos imposibles como Ernesto Valverde o Quique Setién, y otros como Albert Celades, Eusebio Sacristán, Juan Ramón López Muñiz, José Luis Martí, Manolo Jiménez, Rubén Baraja, Sergio González, Gregorio Manzano, Víctor Sánchez del Amo, Luis Milla...

El perfil que buscaría el club sería un entrenador acostumbrado a lidiar en la parte baja de la clasificación y con con capacidad para una rápida adaptación. Sergio González es una posibilidad después de haber estado los cuatro cursos anteriores en el Real Valladolid, al que llevó a Primera y lo mantuvo dos temporadas en la élite pero la pasada no pudo evitar el descenso.

Otra opción es Manolo Jiménez, libre desde que acabó su vínculo con el AEK de Atenas (Liga griega) en junio de 2021. En su currículum. En la Primera División española entrenó al Zaragoza dos campañas (la del descenso en la 2012/13) y antes al Sevilla tres temporadas.