El entrenador del Cádiz CF, resignado a pesar del 4-0

Penúltima rueda de prensa de Gaizka Garitano después de jugar el Cádiz CF como local en la clara victoria sobre el Huesca (4-0). De la goleada es de lo que menos se habló en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla, donde mandaron otros aspectos en un día difícil por la tensión en la grada.

Valoración de lo acontecido en el césped. "Para nosotros era importante después de la derrota del otro día (en Ferrol). Hemos salido fuertes y hemos sido efectivos. Estoy contento por los chavales".

Complicado jugar bajo un ambiente tan adverso. "La gente esta descontenta y lo ha manifestado. Tenemos que tratar de hacer el proyecto del año que viene y estar todos más juntos para una temporada nueva e ilusionante. Era importante acabar ganando en casa y pensar ya en estar más arriba el año que viene de lo que hemos estado este año".

Los cambios, ¿condicionados por los pitos de la afición? "Tampoco teníamos muchas variantes en el banquillo. Con las bajas de Chris y Ontiveros no había mucho donde escoger. Son cambios lógicos que nos han ayudado en los minutos finales, que era de lo que se trataba".

¿Adiós de Álex? "Lo pongo todos los días, conmigo lo juega todo. Para nosotros es un jugador importante. Hablaremos con él. Es un jugador ejemplar, es el capitán. Y lo valoraremos la semana que viene, lo hablaremos jugador por jugador, caso por caso. Responder ahora jugador por jugador es difícil".

Al técnico del Cádiz CF se le pidió un balance de la temporada. "Llegué a mitad de campaña, no puedo hacer el balance de todo el año. Cogimos un equipo en descenso y lo sacamos pero no enganchamos arriba porque los puntos debieron ser de líder. Fuera de casa no hemos estado bien y en casa fue mejor pero no nos ha dado", añadiendo Garitano que "hemos salvado una situación más complicada de lo que parecía y todos queríamos más". "Soy autocrítico para ver qué podemos mejorar. Los comienzo de de temporada son muy importantes y marcan el devenir".

Continuando con lo que le ha faltado al equipo amarillo, dijo lo siguiente: "Tendríamos que haber sido lo primeros. Es difícil cambiar un equipo que estaba en descenso. No sé si se ha dado alguna vez eso. Fuera de casa tenemos que mejorar el año que viene; es lo que nos ha faltado este año", explicaba.

¿Ha sido el equipo lo que él pretende? "A ratos sí, pero en otras cosas no he podido hacerlas. Me he encontrado un equipo hecho y no es fácil cambiar las cosas. El entrenador que estaba antes, Paco López, es uno de los mejores entrenadores de Primera y Segunda, con mucha experiencia. Me hubieran gustado alguna cosas más y tengo que intentar mejorar. Hay otras cosas que no son fáciles moverlas si no movemos piezas".

El once ante el Huesca. "Rejuvenecer el equipo y darle frescura y no quiere decir que no tengamos jugadores buenos y válidos. Tenemos mucha gente con contrato pero la idea es ir metiendo gente joven que el año que viene pueda ser más importante. Se trata de hacer una mezcla, depende del hambre que tengas, no de la edad. El equipo necesita frescura y piernas, y con un poco más de juventud se tiene más piernas".

Para acabar se refirió al debut de Ismael Álvarez, y no poder echar mano de más canteranos. "Tienes que estar en el campo con siete profesionales. Me hubiera gustado tener alguno más pero no era posible".