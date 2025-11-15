El entrenador del Almería: "Los números defensivos del Cádiz CF son extraordinarios"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ofreció el sábado 15 de noviembre la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz CF que se disputa el domingo. El técnico se refirió a la dificultad del encuentro y también al buen momento de su equipo, que busca su quinta victoria consecutiva como local.

Rubi detalló con qué jugadores puede contar para el duelo de la 14ª jornada de Liga. La buena noticia para él es que tiene a su disposición a Patrick Soko, recién llegado de su estancia con la selección de Camerún. El delantero desarrolló el sábado su primer entrenamiento de la semana con el Almería y el entrenador decidirá si le da la titularidad. "Ha llegado bien", precisó.

Hay otros tres efectivos concentrados con sus selecciones que no pueden jugar el domingo: Marko Perovic (Montenegro), Stefan Dzodic (Serbia sub'21) y Bruno Iribarne (España sub'21).

André Horta y Álex Muñoz ya se entrenan conel grupo y están disponibles. Chumi es baja por lesión y Leo Baptistao arrastra molestias y no puede entrar en la convocatoria.

El preparador almeriense se refirió a la fortaleza del Cádiz CF: "Tiene unos números defensivos extraordinarios, ocho portería a cero, es el único equipo que no recibe gol en primera media hora. Eso es algo de alabar. Lo que nos sorprende es la poca intervención de su portero, que también lo hace bien. Tienen acumulación de jugadores, bloqueos y orden".

"Si somos capaces de superar ese entramado defensivo supondrá que nuestros futbolistas habrán estado a un gran nivel. Estamos buen en casa, ojalá podamos seguir así", indicó el técnico local. El objetivo es que el estadio sea "un búnker"

Rubi reconoció que "nos cuesta sacar los partidos contra Gaizka, son igualados, pero cada año es diferente y tenemos muchas esperanzas en este partido, estamos en muy buen momento, a ver si podemos derribar la muralla sin olvidar que también debemos tener cuidado con los futbolistas de talento que el Cádiz CF tiene arriba: Suso, Ontiveros, Brian Ocamo, Roger.. han jugado en Primera".

De la evolución experimentada por su equipo, Rubi destacó que "esas fases no tan positivas de los partidos las llevamos mejor. Si el plan del rival funciona en determinadas fases estamos más maduros, y esa es una clave para poder sacar el partido adelante".

El entrenador ve posible que el encuentro pueda ser similar al de la pasada temporada, resuelto con empate a uno. "En algo se puede parecer, nuestro planteamiento es intentar dominar y generar volumen ofensivo sin descuidar el aspecto defensivo. Aquel día llegamos cansados tras jugar en Ferrol y se jugó más a lo que quiso el Cádiz CF, y el resultado fue justo".

Rubi no afronta el partido como una revancha después de que la visita al Nuevo Mirandilla en la recta final de la pasada campaña su equipo perdiese tras sufrir varias expulsiones. "No encaramos el partido con ese recuerdo. Ese día no hubo acierto en las decisiones (en alusión el árbitro) pero los jugadores del Cádiz CF hicieron lo que tenían que hacer. La revancha no sería contra ellos. Recordó que el Cádiz CF llega a Almería una semana después "de un gol anulado con pinzas". Y es que el tema de las decisiones de los colegiados "nos pasa a todos".