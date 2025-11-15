Dos ex del Almería en el Cádiz CF y un ex del Cádiz CF en el Almería

El Almería y el Cádiz CF se citan el domingo 16 de noviembre en el estadio del conjunto rojiblanco en uno de los partidos más atractivos de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion. Se trata de un duelo andaluz entre dos escuadras que residen en la parte alta de la clasificación.

El encuentro programado para la sobremesa dominical supone el reencuentro de dos integrantes del Cádiz CF con el que fue su equipo en el pasado más o menos reciente. En el Almería hay un futbolista que en su día vistió de amarillo.

Por un lado, Gaizka Garitano fue entrenador del Almería durante un tramo de la temporada 2023-24 cuando sustituyó a Pepe Mel y no pudo cambiar el rumbo de un equipo que, como en el amarillo en aquella campaña, acabó bajando de Primera División a Segunda. El técnico vasco dirigió 19 partidos de Liga (entre las jornadas 10 y 28) en el cuadro mediterráneo con un balance de siete empates y una docena de derrotas que le llevaron a ser destituido. Fue su último equipo antes de hacerse cargo del banquillo cadista a mitad del curso 2024-25 cuando relevó a Paco López.

Garitano ya volvió al terreno del Almería la pasada temporada en su tercer encuentro como entrenador del conjunto gaditano. Aquel envite se resolvió con empate a uno.

Por otro lado, Suso regresa al estadio del que fue el primer equipo español en el que militó antes de hacerlo en el Sevilla y ahora en el Cádiz CF. Siendo muy joven, con 20 años, fue cedido por el Liverpool y sobresalió con el Almería en la máxima categoría. Con los rojiblancos acumuló 35 partidos oficiales, más de 2.400 minutos y tres goles antes de volver al equipo inglés.

En la plantilla del Almería está en la actualidad un viejo conocido de la afición cadista. Aridane Hernández formó parte de los amarillos en los ejercicios 2015-16 y 2016-17. Participó en el ascenso a Segunda y en el Cádiz CF, con el que disputó 77 encuentros, impulsó su carrera. Fue traspasado a Osasuna por 2 millones de euros, con el cuadro navarro ascendió a Primera y jugó seis temporadas en la élite: cuatro con los rojillos y dos con el Rayo Vallecano.

Tras acabar contrato con el equipo madrileño, el defensa central (36 años) se unió este curso al Allmería, en el que está ejerciendo un papel secundario. Ha participado en tres partidos (dos de Liga y uno de la Copa del Rey).