Por qué es tan difícil que el Cádiz CF gane en Almería

El Cádiz CF se centra esta semana en la preparación del partido contra el Almería que se disputa el domingo 16 de noviembre (a partir de las 16:15 horas) en el estadio del cuadro rojiblanco en el marco de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El conjunto amarillo afronta el encuentro a domicilio tras el empate (0-0) frente al Real Valladolid en el Nuevo Mirandilla. En el caso del Almería, regresa a su feudo después de no haber podido completar el encuentro en el terreno del Ceuta que quedó suspendido debido al fallecimiento de un aficionado en la grada. Queda la segunda mitad con igualdad reinante en el marcador (1-1).

El equipo entrenado por Gaizka Garitano afronta una misión harto complicada a tenor de las cifras. La victoria no es imposible, pero el recorrido de ambas escuadras anticipa la dificultad del envite.

El duelo andaluz adquiere importancia en pleno desarrollo de la primera vuelta. Irrumpe en medio de una tendencia al alza de los locales y con un frenazo de los amarillos. Todo está reflejado en los números.

Tras un comienzo dubitativo, el Almería va a más. De hecho, es el mejor equipo de la Liga en las últimas siete jornadas y antes del arranque del capítulo 14 ocupa la quinta posición con 22 puntos, a tres del líder y con el partido en Ceuta pendiente de resolución.

El conjunto de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se postula como un serio candidato al ascenso a Primera División. Buena parte de su crecimiento se debe a la fortaleza que muestra en su estadio, donde ha ganado sus cuatro compromisos (2-1 al Sporting de Gijón, 4-2 al Real Zaragoza, 1-0 al Castellón y 3-1 al Eibar). La trayectoria de los indálicos más cercana en el tiempo es de siete partidos sin perder con cinco victorias, dos empates y 17 puntos de 21.

La progresión del cuadro mediterráneo contrasta con el atasco que sufre el Cádiz CF. El equipo amarillo ha sumado sólo tres puntos de los últimos doce (una derrota y tres empates seguidos) y sólo ha ganado uno de los siete encuentros más recientes. Los gaditanos continúan en la zona de privilegio (en el sexto puesto).

En ese contexto, con un rival en auge y otro en un mar de dudas, el Cádiz CF está obligado a recuperar su versión más solvente para tener opciones de éxito. Además de mantener la solidez de su sistema defensivo, encara la urgente tarea de poner fin a la sequía goleadora que en los últimos tiempos le impide poner en práctica el verbo ganar. Volver de Almería con los tres puntos sería un golpe de efecto en un momento muy oportuno.