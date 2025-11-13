La dicotomía del Cádiz CF y una cifra preocupante

El Cádiz CF se adentra en una recorrido dicotómico para el que explora las vías de solución en busca del equilibrio necesario para poder mantenerse en la parte alta de la clasificación. Es el equipo que más veces ha dejado la portería a cero, nada menos que ocho en 13 jornadas de Liga. Pero le falta algo más para cerrar el círculo.

La fiabilidad del entramado defensivo contrasta con las crecientes dificultades en la misión ofensiva. La luz resplandeciente en defensa se apaga cuando llega el momento de atacar. Eso supone que sólo funciona a medias se deja puntos en el camino. Por cada punto que añade a su cuenta, pierde dos.

El Cádiz CF es el segundo menos goleador del campeonato con once tantos (no llega a un promedio de uno por partido). El colista Real Zaragoza, con nueve, es el único que va por debajo con siete.

El cuadro amarillo sufre para perforar la portería del adversario pero a la vez es el segundo equipo con el número más bajo de dianas recibidas. Le han marcado nueve goles (0,6 por encuentro) y encadena tres compromisos consecutivos si un tanto en contra en los que sin embargo no ha celebrado un triunfo. La Unión Deportiva Las Palmas, con ocho, es el menos goleado del torneo.

Esos últimos tres envites son precisamente los que reflejan la situación actual de un Cádiz CF que sólo puede avanzar punto a punto arrastrado por sus incuestionables problemas en ataque. No está aprovechando su consistencia y su estancia en la zona de fase de ascenso se vuelve inestable. Llegó a ser el líder de la Liga pero desde entonces no hace otra cosas que perder posiciones. Ocupa la sexta plaza justo antes del visitar a un Almería al alza el próximo domingo 16 de noviembre (desde las 16:15 horas).

Romper con esa dicotomía es la única solución para que los amarillos puedan continuar arriba en la clasificación. No basta con no recibir gol. Necesita marcar para poder ganar. Suma una sola victoria en los últimos siete partidos que dejan atrás el excelente comienzo (cuatro triunfos y un par de igualadas en los seis primeros capítulos) del que puede vivir eternamente. Las cifras de los últimos tiempos son preocupantes y demuestran el frenazo de un equipo que trabaja a diario con el objetivo de volver a sumar de tres en tres.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano sigue estando en la pomada pero los rivales acechan y obligan a dar un inmediato paso al frente. Se tratar de conservar la eficacia defensiva y dar con la tecla en ataque.