Las dos vacantes en la alineación del Cádiz CF

El calendario continúa su avance en Segunda División sin detenerse en internacionales porque solo para la competición en la máxima categoría. En el caso del Cádiz CF, afecta a Bojan Kovacevic e Iuri Tabatadze, quienes empezaron la semana poniendo rumbo a Serbia y Georgia, respectivamente, para cumplir con la llamada del combinado sub'21 en el caso del defensa central y del absoluto en el del extremo.

La cuestión es que no hay marcha atrás y el Cádiz CF mira a la UD Almería sabiendo que hay dos vacantes por cubrir en el once. Es algo que se nota en los entrenamientos porque los futuribles aprietan aún más los dientes con la intención de ser elegidos.

La última palabra la tendrá Gaizka Garitano, que debe decidir en las sesiones de trabajo que le restan esta semana los nombres que serán novedosos en el próximo once. Todo ello sabiendo que tiene por delante un test muy exigente en Almería, donde le aguarda un candidato al ascenso que tiene cifras similares a las de los amarillos en la tabla clasificatoria.

Pero vamos por partes. Kovacevic, un central fijo para el entrenador del Cádiz CF, tiene que parar y es necesario buscar un compañero a Iker Recio, que con la baja de larga duración de Fali se ha hecho fuerte en su posición. No es fácil decantarse por un nombre porque entre los dos posibles, Jorge Moreno y Pelayo Fernández, existe hasta el momento cierta similitud en los números.

Jorge Moreno acumula por ahora esta temporada 156 minutos después de jugar dos partidos de Liga (Huesca y Granada) y el de Copa del Rey contra el UCAM, mientras que Pelayo Fernández también suma tres partidos (dos en Liga contra Real Sociedad B y Andorra, y el de Copa) con un total de 270 minutos sobre el verde.

Se busca extremo

La otra demarcación por ocupar es la que tuvo contra el Valladolid Iuri Tabatadze. El georgiano cayó a un extremo y Brian Ocampo a otro, por lo que hay que ubicar a un jugador en una de las alas del equipo. Con Javier Ontiveros 'saboreando' algún que otro banquillazo, existe la posibilidad de que el marbellí pueda ser el elegido y, de esa manera, vuelva a coincidir en el campo con Suso.

Puestos a mirar más allá de la opción de Ontiveros, aparece nombres como los de De la Rosa o Efe Aghama, si bien este último da la impresión de que parte con pocas posibilidades. Dando por hecho de que Ocampo puede repetir en el once, el trabajo del técnico se centra en buscar un banda derecha; si el uruguayo no se mantiene entre los elegidos, todo se complica porque serían unos extremos diferentes los que saldrían contra el Almería. Todo ello siempre que el preparador vasco no abogue por un cambio de dibujo.