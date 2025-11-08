Los problemas aumentan en el Cádiz CF para jugar en Almería

Antes que nada el Cádiz CF tiene que hacer frente este domingo, día 9 de noviembre (21:00 horas), al choque ante el Real Valladolid, pero en el futuro más inmediato ya se miran a los primeros problemas que presenta el siguiente compromiso liguero que llevará al equipo hasta Almería. Dos bajas importantes para Gaizka Garitano.

Y es que Bojan Kovacevic ha sido incluido en la lista de convocados por el seleccionador Zoran Mirković para los próximos compromisos de la selección sub'21 de Serbia, que se enfrentará a Chequia y Estados Unidos durante el parón internacional previsto en el ecuador del mes de noviembre.

El combinado balcánico se medirá primero a Chequia el 14 de noviembre en Pardubice, y cerrará la concentración con un amistoso ante Estados Unidos el 18 de noviembre en Bačka Topola.

Kovacevic, pieza habitual en las categorías inferiores del fútbol serbio, vuelve a ser llamado por su país tras participar en las últimas concentraciones del equipo sub'21, donde ha demostrado su progresión y capacidad defensiva. El central cadista sigue consolidándose como uno de los jóvenes valores del fútbol balcánico, combinando su desarrollo internacional con su crecimiento en el Cádiz CF.

La cuestión es que en Almería no estará el zaguero ni tampoco Iuri Tabatadze, que ha recibido la llamada de Georgia para el mismo parón, por lo que el equipo amarillo se queda sin dos jugadores importantes para una cita repleta de dificultad como será visitar a la UD Almería el 16 de noviembre.