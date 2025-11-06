Iuri Tabatadze, del Cádiz CF, es convocado por Georgia por primera vez y puede debutar ante España

El extremo del Cádiz CF, Iuri Tabatadze, irá convocado por primera vez por la selección absoluta de Georgia y tendrá opción de debutar ante España. Justamente, ante el país donde juega actualmente y que le está permitiendo darse a conocer a nivel europeo gracias a su rendimiento en el Cádiz CF. Tabatadze tuvo un inicio de temporada fulgurante en la LaLiga Hypermotion, salvando a los amarillos a base de golazos. Pese a que en el mes de octubre, su nivel ha bajado con creces, su gran inicio le ha valido para ir convocado con la absoluta de Georgia.

La llamada de la selección supone una alegría y un paso adelante en la carrera de Tabatadze pero supone un contratiempo para el Cádiz CF. Garitano perderá a Tabatadze para jugar contra el Almería en el estadio de los Juegos del Mediterráneo el próximo domingo 16 de noviembre a las 16:15 horas. El extremo lleva un par de partidos a bajo nivel. No obstante, muestra una ambición en el campo que ha permitido al Cádiz salvar nada menos que 7 puntos con sus vitales intervenciones. El club cadista ha compartido en sus redes el anuncio de la convocatoria. El 12 del Cádiz en su Instagram también está compartiendo varias historias de compatriotas felicitándole y de aficionados cadistas.

Tabatadze debutará con Georgia después de haber pasado por las categorías inferiores de la selección. El jugador de 25 años, natural de Kutaisi (Georgia), jugó 4 partidos con la sub21 y 2 partidos con la sub20, según Transfermarkt. El reto para su debut con la absoluta es nada menos que la selección española, actual campeona de Europa. El encuentro se disputará en el estadio nacional de Tbilisi el sábado 15 de noviembre a las 18 horas. Su siguiente cita será ante Bulgaria el martes 18 de noviembre a las 20:45 horas en Sofía (Bulgaria).

Georgia necesita un milagro para estar presente en la próxima cita mundialista: ganar a España y Bulgaria y que Turquía pierda sus dos partidos. Actualmente, Georgia cuenta con solo tres puntos, a seis de la segunda clasificada que es Turquía. El Grupo E de clasificación para el Mundial lo lidera España con 12 puntos. El colista es Bulgaria con 0 puntos.