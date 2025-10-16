El Cádiz CF ya conoce la tercera fecha de Liga del mes de noviembre

LaLiga ha dado a conocer una nueva fecha del calendario de Segunda División que afecta a la jornada 14. Al Cádiz CF le corresponde visitar a la UD Almería, en lo que será uno de los grandes encuentros de esa semana al verse las caras dos aspirantes al ascenso.

El choque ha sido fijado para el domingo 16 de noviembre, a partir de las 16:15 horas en el UD Almería Stadium, donde estará en juego algo más que tres puntos teniendo en cuenta lo que va apuntando la clasificación actualmente; el Cádiz CF es líder, mientras que el Almería cierra la fase de ascenso desde la sexta posición.

El conjunto de Gaizka Garitano llegará a esta cita después de recibir en el Nuevo Mirandilla al Real Valladolid una semana antes (domingo, 9 de noviembre, a las 21:00 horas). El Almería lo hará tras haber visitado al Ceuta también ese domingo pero a las cuatro y cuarto de la tarde.

Este derbi andaluz es un clásico en la categoría de plata, donde habitualmente los dos conjuntos tienen el cartel de 'gallito'. Cuando el duelo se ha producido en Primera, el objetivo es la permanencia para amarillos y rojiblancos.