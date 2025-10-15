El siguiente reto del Cádiz CF

El Cádiz CF recorre con paso firme el tramo inicial de la temporada 2025-26. Después de nueve jornadas (de un total de 42) ocupa la primera posición con 18 puntos de 27. A día de hoy, las cifras reflejan que es el mejor equipo de LaLiga Hypermotion a la espera de lo que depare el futuro.

El conjunto amarillo se acostumbra a vivir en los puestos altos de la clasificación al contrario que en la pasada campaña 2024-25, cuando se complicó la vida en la parte baja en su regreso a la categoría de plata tras cuatro años en Primera y en ningún momento ocupó plaza en la zona noble.

Pocos podían imaginar un escenario tan favorable como el actual pero la realidad es que el Cádiz CF acumula méritos y se convierte en la principal referencia del torneo. El liderato es la recompensa a su excelente trayectoria en el campeonato, sobre todo en Segunda que se caracteriza por ser una carrera de fondo que requiere una prolongada regularidad para poder aspirar al premio gordo del ascenso a la élite.

Cuando un equipo se coloca en el primer puesto, se encuentra con la misión de conservar ese privilegio y si es posible aumentar la ventaja de puntos sobre sus perseguidores. A ello se ponen ahora los jugadores entrenados por Gaizka Garitano.

Una vez que el Cádiz CF está ahí, todos sus contrincantes están pendientes de él. El reto de cada semana es poner en práctica el verbo vencer pero ahora además es mantener el liderato, una presión añadida que llega de manera natural y es inherente a la competición. Ninguna escuadra que alcanza la cumbre quiere bajarse y el cuadro gaditano pretende seguir arriba del todo no sólo por el primer puesto sino por sumar tres nuevos puntos. El calendario le coloca una nueva cita en su campo.

Jugar en casa

El objetivo del equipo amarillo es seguir fuerte en casa (es el mejor local) para poder doblegar al Burgos en el envite que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el lunes 20 de octubre (a partir de las 20:30 horas) y baja el telón del décimo capítulo liguero.

En el Cádiz CF ya sabrán los resultados de los demás encuentros antes de jugar el suyo. La cuestión es ganar con el inestimable soporte de una hinchada ilusionada y si además esa victoria supone continuar al frente de la tabla, mucho mejor.