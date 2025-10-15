La postura del Cádiz CF tras haber alcanzado el liderato

El Cádiz CF disfruta de una de las etapas más felices de los últimos años. Acostumbrado a sufrir en los puestos bajos de la clasificación en las dos temporadas anteriores, comienza la 2025-26 de la mejor manera posible, instalado en la parte alta y esta semana con la ilusionante novedad del liderato al que se ha aupado después de la victoria en su feudo (1-0) sobre el Huesca en la novena jornada.

Hace cinco años que el conjunto amarillo no ocupa la primera posición justo desde aquella campaña del recordado ascenso a Primera División. Regresa ahora al pico más alto gracias a una solidez que le conduce a marcadores positivos que se traducen en 18 puntos de 27. Su balance es cinco triunfos, tres empates y una sola derrota de la que nadie se libra. No hay un solo equipo de las dos principales categorías del fútbol español que no haya perdido un partido.

El Cádiz CF se gana a pulso el primer puesto con el que sorprende a propios y extraños. Pocos esperaban ver a los amarillos en esa plaza de privigilegio después de haber rejuvenecido y abaratado la plantilla.

¿Cómo se toman en el club el liderato al que se encarama el equipo en el noveno capítulo liguero? Con alegría pero con absoluta prudencia. Presumió en redes sociales de la importante victoria sobre el cuadro oscense pero sólo lanzo un mensaje en el que hizo alusión a su actual condición de líder. Máxima cautela.

En el vestuario reina la satisfacción porque estar en la cima supone que están haciendo un gran trabajo. El equipo muestra su carácter competitivo en cada encuentro y es especialmente fuerte en el estadio Nuevo Mirandilla, donde sólo ha recibido un gol y ha sumado 13 puntos de 15. El apoyo de la afición cobra una enorme relevancia.

La alegría y el recato se reparten a partes iguales porque esto no ha hecho más que empezar. Si por algo se caracteriza LaLiga Hypermotion es por su larga duración y su máxima exigencia. Quedan 33 jornadas por delante (99 puntos en disputa), la igualdad está más que demostrada, hay conjuntos que van de menos a más y otros que tienen el cartel de favorito.

Así, en el Cádiz CF se toman el liderato como una buena referencia en este momento aún temprano de la presente temporada pero nada más, alejado de la autocomplacencia y con margen de mejora en el desarrollo del juego. El entrenador, Gaizka Garitano, tiene las ideas muy claras y sabe mejor que nadie lo difícil que es ganar un partido. El técnico, con los pies en la tierra, aseguró después del choque contra el Huesca que "esto es un maratón y la clasificación no la voy a mirar mucho".

El discurso oficial del club es llegar lo antes posible a los 50 puntos que en teoría son suficientes para amarrar la permanencia. Nada cambia a pesar del liderato. Alegría, prudencia y tranquilidad resumen el estado general del Cádiz CF.