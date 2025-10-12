Clasificación: el Cádiz CF, ¡líder de la Liga!

El Cádiz CF cumplió la misión que abordó en casa pero su posición en la clasificación no dependía de sí mismo sino de los marcadores que se diesen en otros campos. El conjunto amarillo se hizo fuerte en el estadio Nuevo Mirandilla con la trabajada victoria (1-0) sobre el Huesca en un choque marcado por la igualdad que se rompió en la segunda parte con el oportuno gol Iuri Tabatadze tras un excelente servicio de Sergio Ortuño.

Una vez amarrado el triunfo como local con el inestimable apoyo de la afición, tocaba esperar el resultado del encuentro entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña que se disputaba en La Rosaleda la noche del domingo justo después del desenlace del duelo protagonizado por gaditanos y oscenses.

Al Cádiz CF le valía con que no ganase el cuadro gallego para arrebatarle el liderato. Y eso fue lo que sucedió. El equipo coruñés perdió (3-0) en la Costa del Sol (era el único que aún no conocía la derrota en la temporada 2025-26) y el noveno capítulo de LaLiga Hypermotion se resolvió de la mejor manera posible para los gaditanos.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano dio el desde la tercera hasta la primera plaza en un fin de semana redondo. Pasó de 15 a 18 puntos y sacó máximo provecho de las derrotas del Dépor y Racing de Santander, empatados a 16 en el segundo y el tercer puesto. La escuadra cántabra cayó (2-1) en el Molinón ante el Sporting de Gijón.

El Cádiz CF había desperdiciado en las últimas jornadas dos oportunidades de situarse en lo más alto de la tabla pero lo consiguió a la tercera. Es el mejor equipo en este tramo del campeonato como refleja su posición de privilegio que se ha ganado a pulso. Dispone de una ventaja dos puntos sobre el tercero y de cuatro sobre el séptimo. Completan la zona de fase de ascenso Valladolid, Las Palmas y Almería, cuarto, quinto y sexto con 15 puntos.

El balance de los amarillos es de cinco victorias, tres empates y una sola derrota en nueve episodios ligueros.