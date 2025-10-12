Según Garitano, el Cádiz CF evoluciona favorablemente

Gaizka Garitano en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla después de la victoria del Cádiz CF sobre el Huesca (1-0). El entrenador vasco ha destacado aquellos aspectos que tienen a su equipo en una fase de mejoría, aunque mantiene los pies en el suelo a pesar de lo que refleja la clasificación.

Análisis del encuentro. "Hemos hecho muchos cambios por unas cosas y otras, y al final logramos hacer que tengamos un equipo, que es lo que queremos. Todos aprietan, todos sufren y eso es lo que queremos. Hay que jugar fuertes y así es como sacamos los partidos".

La evolución del Cádiz CF en el césped, más evidente en el choque contra la escuadra oscense. "Necesitamos instalarnos un poco más en campo contrario. Apretar tras las pérdidas y tener más posesión, que es algo que agradecemos. Todavía tenemos cosas que mejorar pero existe una buena base. Ha habido minutos de estar cerca del área contraria con centros y corners", aclarando Gaizka Gaditano sobre el hecho de controlar los partidos que "más que tener la pelota, la idea es que esté en el campo contrario y jugar allí". "Sumar pases, agobiar y apretar. Es verdad que hoy no hemos tenido ocasiones claras, pero a ratos les hemos agobiado y eso es algo que hemos mejorado".

Las novedades en el once. "Bojan (Kovacevic) venía de un viaje largo y no tenía sentido que jugara. Metimos a Álex para tener más balón. Y meter gente joven que está respondiendo como Pereira. Me alegro por él. Son 42 jornadas y hay que tirar de toda la gente".

Líder a la espera de lo que haga el Deportivo. "Yo sigo en la pelea. Veo los partidos de Segunda y veo equipos con calidad y nivel en la plantilla que nosotros. Esto es un maratón y la clasificación no la voy a mirar mucho".

Trabajo solidario y equipo unido. "Los partidos que hemos ganado ha sido de esa forma, los habéis visto, sufriendo hasta el final. Pero si no eres capaz de apretar y cerrar, en Segunda es imposible. El segundo tiempo lo empezamos muy bien y vino el parón por el aficionado, que me alegro que no haya sido nada. Hemos dado un paso adelante en estar más cerca de la portería contraria", explicaba.

En la parte final de su intervención, entre tono de broma, el técnico del Cádiz CF hablaba de su perfil. "Siempre me han dicho que soy un entrenador de perfil bajo, y después de tantos años no voy a cambiar. Es el entrenador que tenéis aquí y el que os toca aguantar" .