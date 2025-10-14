El Cádiz CF tarda la mitad de tiempo en llegar al tope de Paco López

Pocos podían esperar un comienzo tan positivo del Cádiz CF después de los numerosos movimientos que se produjeron en la plantilla durante el periodo estival de altas y bajas. El club tuvo que apretarse el cinturón y, a pesar de la reducción presupuestaria, el equipo está respondiendo sobre el césped. El liderato después de nueve jornadas refleja la excelente trayectoria en el presente.

El conjunto amarllo empezó la Liga con un buen tono que mantiene después de dos meses de competición. No hay rival que iguale los 18 puntos que aterosa el Cádiz CF al frente de la clasificación con un recorrido de cinco victorias, tres empates y una sola derrota en Las Palmas que no mereció.

El equipo de Gaizka Garitano aprovechó las derrotas que sufrieron el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander para auparse a lo más alto gracias a su triunfo (1-0) sobre el Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla. Saltó del tercer al primer puesto y dio una alegría a una afición que asiste ilusionada a este gran momento.

La prometedora situación actual del Cádiz CF no se parece aboslutamente nada a la que padecía hace un año. En el noveno episodio liguero de la campaña 2025-25, el equipo amarillo coqueteaba con la zona de descenso en la 16ª posición con 10 puntos, uno más que dos rivales que ocupaban puestos que conducían a Primera Federación.

La novena jornada de la temporada 2025-26 es otra historia mucho más alegre, con el Cádiz CF líder con 18 puntos. El conjunto entrenado por Garitano consigue en la mitad de tiempo la misma cifra de puntos que logró el equipo que entonces dirigía Paco López en nada menos que 18 jornadas, cuando fue destituido con los amarillos atascados en zona de descenso. Aquellos 18 puntos fueron el tope que alcanzó el anterior técnico cerca del final de la primera vuelta.

La diferencia entre la trayectoria del año pasado y la del presente es abismal como reflejan los números. El Cádiz CF es otro a la espera de conocer hasta dónde es capaz de llegar en los próximos meses.