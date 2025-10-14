La frase de Tabatadze que refleja su ambición en el Cádiz CF: va a por todas

Iuri Tabatadze desempeñó un papel relevante en la victoria (1-0) del Cádiz CF sobre el Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado domingo 12 de octubre. Fue el autor del único tanto del encuentro al aprovechar en la segunda mitad un magnífico servicio de Sergio Ortuño en un contragolpe que a la postre resultó determinante.

El extremo volvió a ser decisivo como lo había sido en sus primeras apariciones como cadista. Celebró su debut oficial con el tanto del triunfo (2-1) sobre el Albacete enel choque de la tercera jornada de LaLiga Hypermotion y firmó un doblete en San Sebastián para pasar de la derrota al empate (3-3) frente a la Real Sociedad B. Ante el Huesca hizo su primer gol desde la titularidad.

El impacto del futbolista georgiano en el Cádiz CF es indiscutible. Es el máximo goleador del conjunto amarillo con cuatro dianas (le sigue Brian Ocampo con dos). Ha marcado sólo dos tantos menos que el jugador más anotador de la Liga. Andrés Martín (Racing de Santander) lleva seis.

Los goles de Tabatadze de traducen en puntos. Ante el Albacete, los amarillos pasaron de un punto a tres. En Anoeta, de cero a uno. Contra el Huesca, de nuevo de uno a tres. En total, cinco puntos gracias a los tantos de un fubolista que se viene arriba. Su ambición es máxima.

Después del valioso triunfo sobre el cuadro altoaragonés, lo primero que hizo fue valorar la pronta reacción del equipo una semana después de la derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas. “Fue un partido muy importante. Me alegra haber ayudado al equipo a ganar, porque necesitábamos recuperarnos lo antes posible”.

Tabatadze está disfrutando del ambiente que se respira en casa y del importante papel de la hinchada cadista. "Los aficionados estuvieron increíbles", señaló antes de decir que "espero que el seguidor que perdió el conocimiento (necesitó atención médica en la grada) se recupere pronto. Gracias a todos por el apoyo".

El jugador vive el presente mientras apunta al máximo objetivo en el futuro. Apuesta por el ascenso del Cádiz CF a Primera División a tenor de sus palabras que destilan ambición por algo grande. Está contento por el liderato, pero quiere más. “Vamos bien en este momento, pero tenemos que acabar la temporada en el primer puesto", afirmó Tabatadze