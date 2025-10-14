El dato clave que resume el liderato del Cádiz CF

El Cádiz CF sorprende con su excelente arranque de la temporada 2025-26 después de la remodelación acometida en la plantilla durante los meses del mercado de verano. Las cifras reflejan con fidelidad la deliciosa realidad de un equipo que acapara la atención al colocarse líder de LaLiga Hyperomotion tras el desarrollo de la novena jornada.

Parecía que el Cádiz CF había dejado escapar la oportunidad de ubicarse en el puesto más alto de la clasificación. No aprovechó las dos ocasiones que tuvo cuando ocupaba el segundo lugar pero su bajada al tercero le sirvió para tomar impulso al vencer al Huesca (1-0) y apoyado en los tropiezos del Deportivo de La Coruña en Málaga (3-0) y el Racing de Santander en Gijón (2-1).

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano ofrece en este momento el mejor balance del campeonato: cinco victorias, tres empates y una sola derrota para un total de 18 puntos de 27. Se ha hecho con dos tercios de los puntos disputados. No hay un adversario que sume más. Los perseguidores más cercanos acreditan 16.

Entre las claves del sobresaliente recorrido, destaca el fantástico papel que está ejerciendo como local. Cuando el Cádiz CF se hace fuerte en casa, todo es más fácil. Es el mejor anfitrión de Segunda División con cuatro triunfos, un empate y 13 puntos de 15 en cinco actuaciones en un estadio Nuevo Mirandilla convertido en una olla a presión. La afición cumple a la perfección su rol de jugador número doce.

Trece de los 18 puntos que atesora el cuadro gaditano los ha obtenido en su feudo al doblegar al Mirandés (1-0), Albacete (2-1), Eibar (1-0) y Huesca (1-0) e igualar ante el Ceuta (0-0). Hay un dato que resume la absoluta fiabilidad con la que desenvuelve en el hogar: un solo gol en contra en 450 minutos.

El Cádiz CF echa el cerrojo en casa y con la portería a cero allana el camino hacia la victoria a pesar de sus dificultades en la misión ofensiva. Se muestra más seguro en defensa que en ataque pero se las arregla para ganar. Siempre que marca, se queda con todo el botín.

La robustez en su campo es un factor esencial para poder residir en la cima. Si es el mejor en casa, le basta con cumplir en las citas a domicilio para colocarse arriba del todo. El Cádiz CF es el líder de la Liga gracias a que también es el líder como local mientras es uno más como visitante: el 12º con 5 puntos de 12 en cuatro partidos. Ganó (0-1) en Málaga, empató ante el Leganés (1-1) y la Real Sociedad B (3-3), y perdió (1-0) en el terreno de la Unión Deportiva Las Palmas.