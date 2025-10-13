El Cádiz CF anuncia una promoción de entradas para el partido contra el Burgos

El liderato del Cádiz CF ha elevado las ganas de fútbol en amarillo y azul a la afición, y ese tirón será una realidad el próximo lunes, día 20 de octubre, con motivo del encuentro contra el Burgos, que será la segunda cita consecutiva como local. La entidad quiere que las gradas presenten el mejor aspecto posible ahora que el equipo va lanzando.

Desde el club gaditano se anuncian los siguientes precios para el público en general:

Tribuna alta: 80 euros

80 euros Tribuna baja: 95 euros

95 euros Preferencia baja: 60 euros

60 euros Preferencia alta: 50 euros

Y se comunica una promoción exclusiva para socios, abierta este martes y el miércoles, de un total de 1.000 entradas con los siguientes precios:

15 euros en Preferencia

20 euros en Tribuna Alta (una por socio).

La venta comienza este martes (14 de octubre), a partir de las 13:00 horas, y será exclusiva por Internet. El Cádiz CF comunica igualmente que la atención al socio será martes, de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas; miércoles, de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas; jueves, de 9:30 a 14:00 horas; viernes, de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas; sábado, de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas; domingo, de 11:00 a 14:00 horas; y lunes, desde 11:30 horas hasta el inicio del encuentro.