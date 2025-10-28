Roger Martí mete al Cádiz CF en la segunda ronda de la Copa del Rey (1-3)

Sin brillo pero con oficio, el Cádiz CF sacó el billete para la segunda ronda de la Copa del Rey al vencer (1-3) al UCAM Murcia en un partido en el que tuvo que trabajar a fondo para neutralizar el entusiasmo de un rival de Segunda Federación que no lo puso nada fácil.

Un doblete de Roger Martí y un gol del canterano debutante Juan Díaz resolvieron la papeleta aunque la eliminatoria estuvo equilibrada hasta mediada la segunda parte. Le costó al Cádiz CF, que supo reaccionar pese a sufrir un bajón. Los cambios funcionaron y el equipo ganó, que era de lo que se trataba.

Como ya había anunciado Gaizka Garitano, las rotaciones fueron masivas en la alineación. El único que repitió respecto al choque liguero contra el Granada fue Iker Recio porque no podrá jugar el próximo domingo contra el Andorra por sanción federativa (acumulación de cinco amonestaciones). David Gil tuvo sus primeros minutos de la temporada 2025-26 y debutó de maneta oficial como cadista Joaquín González.

El partido arrancó de manera apoco habitual. Empezó un poco antes de la hora establecida, que era las siete y media, y el conjunto amarillo cobró ventaja en el primer minuto. Una grave falta de coordinación atrás entre el portero Facundo Ackermann y el central Javi Ramírez propició el robo de balón de Iuri Tabatadze, que sirvió en bandeja a Roger Martí para que al artillero fusilara si piedad con un tiro raso y colocado para poner el 0-1. El delantero, atento al error del oponente y al servicio de su compañero, no perdonó y estrenó su cuenta anotadora en el presente curso.

La presión alta dio frutos enseguida. El tempranero gol fue como salir ganando desde el vestuario, casi sin margen para que los equipos tomaran posiciones sobre el césped. Los amarillos salieron muy enchufados, sin querer hacer concesiones y sin dejar de atacar a pesar verse por delante tan pronto.

El Cádiz CF dominó en los compases iniciales y dispuso de alguna oportunidad para duplicar la renta. En el 9, tras un saque de esquina, Joaquín González remató fuera con todo a su favor.

El UCAM no se quedo de brazos cruzados y en el 14 empezó a dar señales de vida con un cabezazo de Dani Aquino, completamente solo dentro del área, que se escapó cerca de un poste. En el 24 la volvió a tener el delantero, de nuevo solo pero con un remate defectuoso. Los visitantes recibieron dos avisos, se relajaron en exceso y se complicaron la vida. El rumbo del partido cambió y el prometedor comienzo quedó en nada.

En apenas un minuto se pasó del posible 0-2 a la realidad del 1-1. En el 27, un centro de Raúl Pereira lo despejó Javi Ramírez a la cruceta de su propia portería y en la siguiente jugada llegó la acción que derivó en el gol del empate. Jorge Moreno derribó a Alvarito dentro del área y el árbitro no dudó en señalar penalti que transformó con solvencia el propio Alvarito.

Los locales ganaron en confianza y los visitantes comprobaron que debían apretar más si querían seguir vivos en el torneo. El tanto de la igualada anestesió a un Cádiz CF que se volvió inapetente, superado por momentos por un rival con más ganas. Los amarillos desaparecieron en ataque (apenas un par de centros estériles) y los locales fueron superiores en el tramo final de la primera mitad. En la prolongación, Aquino remató fuera en su tercera ocasión clara.

Los gaditanos fueron de más a menos y los murcianos de menos a más hasta crear más ocasiones en una primera parte resuelta con un empate a uno que no dejó en muy buen lugar a un Cádiz CF que, tras perder el control de la situación, estaba obligado a dar un paso más en la reanudación.

La segunda mitad arrancó con la presencia de Juan Díaz en lugar de Jorge Moreno y con un penalti desperciado por Yussi Diarra después de ser derribado por Javi Ramírez dentro del área. El portero despejó la pelota y Roger Martí, que parecía que lo tenia fácil para marcar, disparó por encima de la portería.

El equipo amarillo jugó con fuego y además no aprovechó su momento mientras dejó que el adversario le plantara cara. Lejos de imponer la diferencia de dos categorías, el Cádiz CF dejó que el UCAM se le subiera a las barbas. Los de casa mordieron. Su motivación contrastó la menor intensidad de los andaluces, condenados sufrir salvo remedio. Un cabezazo fuera del local Omar y un centro abortado por la zaga cadista fueron la prueba de que los locales iban a por todas.

Garitano buscó la chispa de Efe Aghama para tratar de que el equipo se activase. Nada más entrar, regateó y disparo aunque desviado. Ubicado en banda izquierda, su entrada provocó que Brian Ocampo se trasladase a tres cuartos. Creció el Cádiz CF con esa reubicación.

Intentó dar una vuelta de tuerca el conjunto de Segunda División ante la amenaza de que la eliminatoria se fuese más allá del pitido final. En el 62, Tabatadze fabricó una jugada que culminó con un misil lejano que no vio puerta por poco.

El cuadro gaditano fue de menos a más en el segundo acto. El necesario paso al frente tuvo como premio el 1-2 que firmó Roger Martí en el minuto 69. El ariete hizo lo que mejor sabe y adelantó de nuevo a los amarillos. Fue pareció al primer tanto. Fallo en la salida de balón de los locales, Tabatadze quiso tirar pero su disparo se convirtió en un centro al valenciano, que dio en la diana en boca de gol. Doblete y partido encarrilado salvo enredo en la recta final.

Para despejar cualquier tipo de dudas, Juan Díaz firmó el 1-3 en el 77 al culminar una jugada de tiralíneas en la que participaron Brian Ocampo, De la Rosa y Dawda Camara. El canterano celebró su debut en el primer equipo con el gol de la tranquilidad. Eliminatoria resuelta.

La renta de dos tantos permitió al Cádiz CF un final sin sobresaltos pese al empuje de los azulones. A la contra pudieron aumentar la ventaja los amarillos, pero se toparon con el acierto del cancerbero.

Ficha técnica

UCAM MURCIA: Facundo Ackermann, José Ruiz, Javi Ramírez, Omar, Álex Bueno, Marcos Pérez, Juanma Bravo (Mizzian, 71'), Urcelay (Pablo Hernández, 79'), Pontones (Ale Marín, 71'), Alvarito (Ñito, 79') y Aquino (Soto, 79').

CÁDIZ CF: David Gil, Jorge Moreno (Juan Díaz, 46'), Pelayo Fernández, Iker Recio, Pereira, Moussa Diakité, Joaquín González (Sergio Ortuño 74'), Tabatadze (De la Rosa, 74'), Brian Ocampo, Diarra (Efe Aghama, 58') y Roger Martí (Dawda, 74')

Goles: 0-1 (1') Roger Martí. 1-1 (28') Alvarito, de penalti. 1-2 (69') Roger Martí. 1-3 (77') Juan Díaz.

Árbitro: Luis Bestard Servera (comité balear). Amonestó al local Pontones (31').

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio BeSoccer La Condomina.