Por qué Almería es un buen destino para el Cádiz CF

El Cádiz CF se presenta en el campo de Almería el domingo 16 de noviembre (16:15 horas) con la sana intención de acabar con su racha de empates sin goles, que se eleva ya a tres jornadas. El conjunto amarillo se enfrenta a un aspirante al ascenso que ahora mismo tiene un punto más en la tabla clasificatoria.

La cita encuadrada dentro de la 14ª jornada de Liga invita a echar un vistazo a la historia. Es uno de los pocos casos en los que los antecedentes son favorables al equipo foráneo. El Cádiz CF ha visitado al Almería en 15 ocasiones desde mediados de la década de los 90. Lo ha hecho en tres divisiones: dos en la de oro, ocho en la plata y cinco en la de bronce.

El balance desvela que al equipo amarillo, salvo excepciones, no le sientan nada mal los choques a domicilio en el municipio almeriense: siete victorias, cinco empates y sólo tres derrotas, con más goles anotados (19) que recibidos (17).

Los gaditanos han marcado en casi todos los partidos (sólo uno sin perforar la portería contraria) y han dejado la portería a cero seis veces. Eso sí, el segundo precedente más cercano en el tiempo se convirtió en uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de la entidad cadista.

En el último capítulo de la campaña 2023-24, con las dos escuadras ya descendidas sin remedio, el Cádiz CF cayó con estrépito por 6-1 después de marcharse al descanso por delante en el marcador (0-1) gracias a un gol que llevó la firma de Brian Ocampo.

El equipo amarillo se borró en la reanudación hasta tal punto que en menos de 40 minutos recibió media docena de tantos en una secuencia humillante. Dejó de competir y se llevó un repaso que pasó a formar parte de las páginas más tristes de la historia del club.

El último enfrentamiento, la Liga pasada en la categoría de plata, acabó empate a un gol tras adelantar al Cádiz CF Javier Ontiveros y empatar poco después, de penalti, Luis Suárez.