El virus FIFA también golpea al próximo rival del Cádiz CF

Más pronto que tarde la Liga de Fútbol Profesional no tendrá más remedio que claudicar ante las justas reivindicaciones de Rubi, entrenador del Almería, que abanderó desde un principio esta lucha, y no hacer coincidir el calendario de Segunda División con las ventanas internacionales de selecciones. Si hace un tiempo el problema afecta a unos pocos equipos, ahora se está convirtiendo en algo recurrente en la categoría de plata cada cada vez que llega un parón por convocatoria de combinados nacionales. La prueba será el Almería-Cádiz CF, del próximo domingo, con los dos equipos afectados por los compromisos internacionales.

Tanto es así que sin ir más lejos el derbi andaluz del próximo domingo (16:15 horas) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos va a estar muy descafeinado, pues hasta media docena de futbolistas de ambos equipos se lo van a perder, con el consiguiente empobrecimiento del espectáculo. La Unión Deportiva Almería sale más afectada en cantidad, pues tiene que ceder hasta cuatro jugadores, casos de Patrik Soko (Camerún), Marko Perovic (Montenegro), Stefan Dzodic (Serbia sub-21) y Bruno Iribarne (España sub-21).

En el caso del Cádiz CF serán dos las piezas con las que Gaizka Garitano no podrá contar para la cita, y una de ellas está siendo su jugador más destacado en lo que va de temporada, el atacante Iuri Tabatadze, que ha sido convocado por primera vez por Georgia pese a jugar en la Segunda española. La otra baja será la del defensor serbio Kovacevic. Los aficionados de uno y otro equipo, por tanto, se quedarán sin ver hasta seis futbolistas en acción.

Tal y como viene defendiendo Rubi desde que sufriera en carne propia esta injusticia con motivo del play-off del pasado curso, en el que no pudo contar ante el Real Oviedo con el concurso de dos baluartes como Luis Suárez (Pichichi de la temporada traspasdo al Sporting de Portugal por más de 22 millones) ni Marc Pubill (ahora en las filas del Atlético de Madrid), se trata de una evidente forma de adulterar la competición, ya que no todos los equipos juegan con las mismas cartas, si bien todos 'tragaron' cuando en la última Asamblea de la Liga volvieron aprobar un calendario con jornadas coincidentes con las ventanas internacionales.