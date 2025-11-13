Copa del Rey: fecha y horario del partido Real Murcia - Cádiz CF, de nuevo con el problema de la televisión

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey vuelve a llevar al Cádiz CF a Murcia. Después de tumbar (1-3) al UCAM en la ronda inicial dirimida en el estadio BeSoccer La Condomina, ahora le toca enfrentarse al histórico Real Murcia, que milita en el grupo 2 de Primera Federación.

La nueva cita es en teoría de mayor dificultad para los amarillos tras vencer a un rival de Segunda Federación en el anterior cruce. El objetivo es seguir avanzando, en este caso en un compromiso que otra vez le obliga a realizar un largo desplazamiento entre semana para jugar en el estadio Enrique Roca, donde ejerce de anfitrión el conjuno pimentonero.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organizadora de la Copa, ha dado a conocer las fechas y horarios de los envites correspondiente a la segunda tanda. Ya se sabía que el Cádiz CF no podía jugar el martes 2 de diciembre porque dos días antes (el domingo 30) se mide al Córdoba en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (16ª jornada de LaLiga Hypermotion). Así, el choque contra el Real Murcia ha quedado fijado para el miércoles 3 a partir de las 20:00 horas (ocho de la tarde).

Además de informar del día y la hora, la RFEF ha anunciado las televisiones nacionales que ofrecen los encuentros. Como sucedió en la primera eliminatoria, no está contemplado en este momento que el partido del Cádiz CF sea emitido en directo por televisión.

De los 28 duelos que conforman el segundo cruce copero, en principio está previsto que Movistar ofrezca 15 y Teledeporte uno. Sólo dan partidos con presencia de algún equipo de Primera División y los demás encuentros quedan en tierra de nadie. Sólo hay una excepción: el duelo entre el Tenerife y el Granada (Primera Federación contra Segunda División) sí está anunciado con televisión (lo da Movistar según anuncia la RFEF).

Salvo que haya una solución antes de la disputa del partido, los aficionados del Cádiz CF (y de otros equipos) son discriminados y se quedarán sin poder seguir a su equipo por televisión.