Copa del Rey: el Cádiz CF visitará al histórico Real Murcia

De Murcia a Murcia. El Cádiz CF ya conoce rival para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, una vez que este martes se ha llevado a cabo el sorteo en el salón Luis Aragonés, en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los amarillos se verán las caras con el Real Murcia, después de dejar en el camino en la primera ronda al UCAM, también en Murcia. Esta segunda eliminatoria de la Copa se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre y el cuadro cadista tendrá que visitar el estadio Enrique Roca.

El sorteo estableció unos bombos en los que se dividían los equipos por categorías y proximidad geográfica. Al Cádiz CF le podía tocar un conjunto de Primera Federación o de su misma categoría, Segunda División. Finalmente ha sido el Real Murcia (del grupo 2 de Primera Federación) el adversario a batir para seguir adelante en el torneo del ko y que entrena Adrián Colunga.

A los amarillos les toca en suerte un histórico que lleva varias temporadas entre la tercera y la cuarta categoría del fútbol español. Hay un antecedente en la Copa entre estos dos conjuntos que se saldó con triunfo cadista por 0-1, gracias a un gol de Hugo Rodríguez, en la campaña 2015-16 en la que el equipo gaditano militaba en la desaparecida Segunda División B.

En el Real Murcia juega el ex cadista Pedro Benito -hijo del ex amarillo Alberto Benito-, por lo que será el reencuentro con uno de los equipos en los que ha militado.

Al Cádiz CF le cogerá la cita copera en la semana posterior a visitar al Córdoba y en la anterior de recibir en el Nuevo Mirandilla al Racing de Santander.