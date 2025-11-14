El Cádiz CF, único en España en la primera media hora de juego

Si por algo se caracteriza el Cádiz CF en esta primera parte de la temporada 2025-26 es por la consistencia de su sistema defensivo. Otra cuestión es la dificultad a la hora de abordar la labor atacante. Es más complicado construir que destruir.

La realidad es que, después de 13 jornadas de Liga, el Cádiz CF es el segundo equipo menos goleado de Segunda División con nueve tantos en contra, una cifra que sólo mejora la Unión Deportiva Las Palmas con ocho.

El equipo de Gaizka Garitano es un hueso duro de roer para el adversario de turno. No ha recibido gol en los últimos tres partidos (empate a cero ante el Granada, el Andorra y el Real Valladolid) y es el conjunto que más veces deja la portería a cero: ocho. No recibió en los duelos contra el Mirandés, Eibar, Málaga, Ceuta, Huesca, Granada, Andorra y Real Valladolid.

La solidez del Cádiz CF es un hecho como reflejan las cifras aunque cada encuentro es una historia diferente. La cita en el campo del Almería aparece como una prueba de fuego que le obliga a ofrecer su mejor nivel para explorar las opciones de conseguir un resultado positivo.

Si mantiene su dinámica en el cometido de la destrucción, las posibilidades de ganar aumentan siempre que logre dar un necesario paso al frente en la tarea ofensiva.

Hay un dato que acredita el poderío defensivo del cuadro gaditano que se acentúa en el comienzo de cada encuentro. Es el único equipo de los 42 que componen Primera (20) y Segunda (22) que no ha recibido un solo gol en la primera media hora de juego de cada partido tal y como expone Grada B Pro.

El tanto más tempranero que ha sufrido el Cádiz CF en lo que va de campeonato ha sido en el minuto 39 del encuentro ante la Real Sociedad B correspondiente a la cuarta jornada de Liga resuelto con empate (3-3). La mayoría de los goles los recibe en la segunda mitad, cuando suelen resolverse los partidos y cuando más aprietan los contrincantes si juegan en casa.