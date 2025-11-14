Fecha y hora de la visita del Cádiz CF al colista en un escenario inédito

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los once encuentros que forman parte de la 18ª jornada, con el Cádiz CF metido de lleno en la recta final de la primera vuelta y el objetivo de seguir sumando puntos.

El conjunto amarillo se va al polo opuesto de una semana a otra. En el 17º capítulo, el domingo 7 de diciembre se enfrenta en el estadio Nuevo Mirandilla al Racing de Santander, ahora mismo el líder del campeonato. Uno días más tarde, le toca medirse al colista de la competición.

El episodio número 14 depara el desplazamiento del Cádiz CF a territorio aragonés para jugar contra el Real Zaragoza el sábado 13 de diciembre a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche). La cita no es en La Romareda sino en el Ibercaja estadio, un campo modular con un aforo de 20.000 espectadores donde el cuadro maño ejerce de local mientras se construye la nueva Romareda. Es la primera vez que el cuadro gaditano comparece en ese escenario. El partido será ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

Se trata de la última visita de los amarillos del año 2025 salvo que tumbe al Real Murcia a domicilio, se clasifique para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey y el sorteo le obligue a jugar otra vez fuera de casa. Ese tercer cruce está programado para los días 16, 17 y 18 de diciembre (entre semana).

El Real Zaragoza es actualmente el peor equipo de la Liga. Después de 13 jornadas, ocupa la última posición con sólo 6 puntos de 39 y un balance de una sola victoria, tres empates y nueve derrotas. Ha perdido los últimos seis partidos y a día de hoy es un firme candidato al descenso a Primera Federación salvo que pegue un volantazo. Está a nueve puntos de la permanencia. El cuadro norteño vuelve a su feudo después de comparecer en el terreno del Málaga.

Calendario del Cádiz CF

Jornada 14: Almería - Cádiz CF (domingo 16 de noviembre - 16:15 horas)

Jornada 15: Cádiz CF - Cultural Leonesa (domingo 23 - 16:15)

Jornada 16: Córdoba - Cádiz CF (domingo 30 - 18:30)

Copa del Rey (segunda ronda): Real Murcia - Cádiz CF (miércoles 3 de diciembre - 20:00)

Jornada 17: Cádiz CF - Racing de Santander (domingo 7 - 14:00)

Jornada 18: Real Zaragoza - Cádiz CF (sábado 13 - 21:00)