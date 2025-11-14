Las opciones del Cádiz CF en la 14ª jornada: subidón o bajón

El Cádiz CF afronta un fin de semana importante en plena primera vuelta de LaLiga Hypermotion. La 14ª jornada puede deparar no pocos movimientos si se tiene en cuenta lo apretada que está la clasificación. El conjunto amarillo encara una complicada visita al terreno del Almería el domingo 16 de noviembre (desde las 16:15 horas).

Entre el segundo y el noveno hay sólo una diferencia de cuatro puntos (23 y 19). Son ocho equipos metidos en un puño y el Cádiz CF es uno de ellos.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano arranca desde la sexta posición con 21 puntos y sus opciones pasan por escalar hasta la segunda (en ascenso directo) en el mejor de los casos o bajar hasta la novena en el peor escenario posible.

El Deportivo de La Coruña y Las Palmas atesoran 23 puntos ubicados en la segunda y la tercera plaza. El Burgos y el Almería ocupan la cuarta y la quinta con 22, y el Cádiz CF completa la zona de 'play-off' con 21. Al acecho andan el Real Valladolid y el Córdoba, séptimo y octavo con 20, y el Sporting de Gijón parte desde el noveno escalón con 19.

Parece difícil que el cuadro gaditano pueda conservar su lugar en el sexto peldaño. Todo apunta a que sube o baja. Si gana, superará al Almería y como mínimo subirá al quinto. Si empata o pierde, tiene papeletas para salir de la zona de fase de ascenso.

Las combinaciones son múltiples. El Cádiz CF juega en Almería pero también le afectan los resultados que se den en otros campos. Más allá de su cita en el duelo andaluz, le interesan sobre todo otros cuatro encuentros.

Citas de interés de la 14ª jornada

Valladolid - Las Palmas (viernes 14 de noviembre - 20:30 horas)

Cádiz CF - Almería (domingo - 16:15)

Sporting - Eibar (domingo - 16:15)

Córdoba - Deportivo (domingo 18:30)

Mirandés - Burgos (domingo 18:30)