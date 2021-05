El entrenador del Elche: "Nos tocará llevar el peso del partido"

El entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó este viernes 14 de mayo que su equipo no debe convertir la necesidad de puntos que tiene para esquivar el descenso en ansiedad en el partido que disputará este domingo ante el Cádiz CF en el estadio Carranza.

Escribá indicó que los resultados de la jornada le dan "algo más de opciones" al Elche de evitar el descenso, pero reiteró que cualquier posibilidad de permanencia para por sumar los seis puntos que quedan en juego.

"Lo único que nos sirve es ganar. Hay que pensar primero en el Cádiz CF y lograr llegar con vida a la última jornada", comentó el preparador, quien reconoció que ahora "se echan de menos esos puntos que se escaparon" durante el campeonato.

El valenciano, que cuenta con la única baja del colombiano Johan Mojica, calificó de "excelente" la temporada que ha realizado el Cádiz CF.

"Tiene los argumentos que tiene y juegan muy juntos. Dejan pocos espacios, cede el balón y sus transiciones son peligrosas", explicó Escribá, quien aseguró que al Elche le tocará llevar el peso del partido "y proponer mucho".

"Si no mejoramos mucho con respecto al otro día será difícil ganar", indicó el técnico, quien confirmó que habrá cambios en la alineación porque no quedó contento del juego ante el Alavés.

"Tenemos que buscar la victoria. No quedé contento, pero no solo con los jugadores, sino también con mi trabajo. Pero no puedo quitarme a mí mismo. Así que jugarán algunos de los que mejor saben manejar la presión", argumentó Escribá, quien no dio más detalles sobre los cambios.

Escribá recordó que el Elche sigue en Primera hasta que los números digan lo contrario y recordó que "no siempre gana el que más lo necesita". Indicó además que "espero un Cádiz CF que querrá ganar, como demostró ante el Huesca o ante Osasuna", dijo.

"Debemos jugar con paciencia. Hay que ganar, pero que no ofusque y lo perdamos todo por el camino. No nos sirve el punto, pero no podemos ser un caos", insistió el entrenador del Elche.

El técnico se felicitó por el hecho de que el Elche se haya asegurado la propiedad del delantero argentino Lucas Boyé, ya que lo definió como un jugador "bueno y barato para el club", y elogió el proyecto de la entidad de construir una ciudad deportiva.

"Mejores instalaciones ayudan a mejorar la escuela, la academia y al filial. Tendremos mejores jugadores y nos dará más categoría de la que ya tenemos", concluyó