Cervera: "Nuestra obligación es competir"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 14 de mayo la rueda de prensa previa al encuentro contra el Elche, el penúltimo de la Liga (domingo en el estadio Carranza) que reconoció que "es un partido extraño, no es el primero que disputamos sin nada en juego".

El conjunto amarillo ha cumplido su misión con tanta antelación que las últimas citas carecen de relevancia. "Te das cuenta de que pasan los días, los entrenamientos son diferentes y los jugadores tocados no fuerzan", indicó el técnico.

En cualquier caso, el mensaje "siempre ha sido el mismo: tenemos que competir. Intentaremos ganar, es nuestra obligación, porque somos el Cádiz CF. Hay cierta relajación que no debe estar en el partido”, avisó Cervera".

"Nosotros no somos dudosos ni lo vamos a ser, se verá en la alineación. Me gusta competir, me enfada cuando se pierde sin competir. Por eso no van a tener queja de nosotros", aseguró Cervera sobre la actitud del equipo en el partido de la 37ª jornada, el último en el estadio Carranza.

El Elche llega en una situación límite, sin margen de error en busca de la salvación. "Está en una situación fastidiosa", afirmó el técnico sobre el adversario.

Cervera comentó que "ellos saben que tienen oportunidad y vienen a jugar contra un rival salvado más relajado que ellos. Pero no pueden pensar que no vanos a competir. Es nuestra obligación, he estado en bastante situaciones en las que el Cádiz CF ha disputado partidos contra equipos que no se jugaban y no se han relajado".

El inquilino del banquillo cadista dio la receta para el duelo ante el cuadro alicantino: "Competir, intentar ganar para estar contentos, intentar mejorar en la clasificación. Luego hay cosas entendibles en un partido y otras menos".

Cervera no ve que el Cádiz CF sea el juez de la Liga. "No me siento así. No tenemos nada que ver, hicimos nuestro trabajo y tenemos que seguir haciéndolo, pero la cabeza la tenemos diferente, no tan embotada, la tenemos más dispersa. El único enfado que puedo tener, más allá del resultado, es si no salen las cosas como quiero".

El entrenador es consciente de que el Elche "nos habrá estudiado, sabrá que no llevamos hasta las últimas consecuencias lo que hacemos normalmente. Podemos ser más peligrosos en ataque y más endebles en defensa. El partido dependerá de cómo ello se muestren en el campo. Buscaremos espacios como como hemos hecho siempre".

Cervera quiere que su equipo compita. "No me gusta ver según qué actitudes. No digo que haya pasado. Pregunto a los jugadores si alguno tiene molestias y quiere parar o alguien que va a tener la cabeza en otro sitio. Los que están disponibles tienen que salir a hacer lo que hacemos siempre. Si se sale, se sale, y no a jugar un partido cada uno. Todavía no es el momento de fallar, eso es para la pretemporada".

Preguntado por el acceso de aficionados a algunos estadios (no en Carranza), Cervera dijo que "hay opiniones de todo tipo" y explicó la suya. A su juicio, "no es justo que entre afición en unos estadios sí y otros no. También entiendo que hay que ir volviendo a la normalidad, pero en lo deportivo es muy diferente jugar con o sin público".