La emoción de Feliciano al recordar a la afición del Cádiz CF

El ex defensa ibicenco Feliciano Casanova, quien fuera jugador del Cádiz CF (1992-95) y del Levante (1995-96) recordó con cariño las etapas que pasó en estos equipos y destacó a la afición gaditana, a la que calificó de "impresionante" días antes de que el sábado vuelva a su estadio en un partido de Liga, precisamente en el encuentro en el que la formación andaluza recibirá a la levantina.

"La afición del Cádiz es impresionante, tiene entusiasmo, alegría y salsa”, recordó el ibicenco en declaraciones a Efe de su paso durante tres temporadas por el conjunto cadista, al que llegó con 27 años en la temporada 1992-93. Curiosamente es de los pocos futbolistas que ha jugado en el Cádiz CF en Primera, Segunda A y Segunda División B.

Le tocó vivir la época en que aquel Cádiz CF se salvaba siempre sobre la campana y empezaba a marchitarse. Vivió dos descensos seguidos, uno desde Primera y otro en Segunda A para dar con los huesos de los gaditanos en la Segunda B. "No fueron tres años muy positivos en resultados, pero sí en compañerismo y sensaciones de fútbol. Hugo Vaca -secretario técnico entonces- confió en mí y alcancé el sueño de jugar en Primera División", afirmó quien también militara en el Ibiza, Tortosa, Andorra y Balona.

Después de jugar en el Cádiz CF, este zaguero que ahora es responsable de Recursos Humanos en el ibicenco Ayuntamiento de Santa Eulalia, fichó por el Levante, logrando un ascenso a Segunda División A en la temporada 1995-96. "Ascendimos como campeones", recordó Feliciano sobre una "muy buena temporada" en la que disputaron una promoción con el Córdoba, Racing de Ferrol y Avilés y en la que se convirtió en uno de los jugadores más utilizados por el entrenador Carlos Simón.

El ex levantinista, a sus 55 años, ha dejado hace poco de practicar el ultra maratón de montaña porque ya tiene "una edad", pero resaltó que ha afrontado este deporte con "mucha pasión, igual que el fútbol" y destacó que hay carreras de hasta 170 kilómetros de recorrido.

Feliciano reconoció que, actualmente, no mantiene contacto con compañeros de su etapa como jugador en activo pero sí a través de conocidos. "Directamente no nos llamamos, pero la amistad está ahí y si se presentan en Ibiza me tienen localizado y nos veremos",