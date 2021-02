La dirección deportiva del Cádiz CF hace autocrítica

Jorge Cordero y Enrique Ortiz han realizado este miércoles un balance de lo acontecido en la segunda ventana de incorporaciones en el Cádiz CF, admitiendo ambos que la falta de un central ha sido la asignatura pendiente y el gran debe para la segunda mitad de campeonato. Salvo que un jugador se encuentre sin equipo y pueda ocupar la licencia que ha quedado libre, Álvaro Cervera tiene que seguir con tres centrales mientras Fali juegue como pivote.

Para empezar, Jorge Cordero ha reconocido que "ha sido un mercado bastante complicado no solo para nosotros sino para el resto de equipos". "A nivel presupuestario ha bajado todo. Hemos tenido cinco salidas y dos incorporaciones. Hemos intentado reforzar al equipo en otras posiciones, pero nos hemos quedado con la guinda de traer un central al míster. Podía venir un central, pero queríamos al central, no firmar por firmar. Hemos hecho todo lo posible para traer un central y no pudo ser. Hemos dejado una ficha libre y no es un problema para nosotros porque entendemos que lo ideal es tener 22 fichas, aunque no pudimos en verano por el overbooking. Tenemos esa ficha libre la puede aprovechar hasta algún canterano. El míster confía en la cantera".

Enrique Ortiz, por su parte, ha hablado de "un mercado difícil por las circunstancias que conocemos". "El mercado de invierno es difícil para mejorar posiciones. Hemos traído velocidad arriba con Rubén Sobrino y Saponjic para reforzar la segunda línea, que se puede convertir en la primera. Hemos tenido opciones para el central pero por una circunstancia u otra no han salido las operaciones. Traer uno por traer no es la mejor opción. Tenemos gente en la cantera que ha demostrado nivel. El equipo compite bien y tenemos nivel", ha explicado el extremeño.

Cordero ha profundizado en las posibilidades más cercanas con los centrales. "Las dos opciones claras eran Jorge Meré y Fazio, finalmente. El club hizo todo lo posible porque vinieran. Con Fazio había acuerdo con la Roma y con el jugador, pero se rompió por él con la Roma. Hemos manejado dos o tres opciones que le gustaban al míster, todo ello con una comunicación buenísima. Hay jugadores que han querido venir, pero los clubes se guardaban la espalda por el Covid, y al final los clubes no le han dejado salir. El resto de opciones entendemos que no superaba lo que había en la plantilla".

Y lo que pueda suceder a partir de ahora lo ha aclarado Enrique. "Una vez cerrado el mercado se abren opciones pero tienen que ser jugadores que estén sin equipo. Pero solo vamos a firmar a uno que supere lo que hay. Traer por decir que hay cuatro centrales en la plantilla no lo vamos a hacer", agregando sobre la posibilidad de Sergio González, que se ha marchado al Tenerife, cuando él se marchó no había posibilidad por el tema de licencia". Una de las opciones B para cubrir a vacante del central que ahora no ha llegado apunta al filial, que se ha reforzado con Álex Martín, del Cartagena. "El tema de Álex Martín lo hicimos pensando en reforzar al filial. Ha jugado catorce partidos en Segunda A. Puede jugar en el B y si el míster lo cree conveniente que nos eche una mano. Tanto él como cualquier jugador del B pueda echar una mano. Para eso está el B, para que suban el nivel", ha añadido Cordero.

En lo que respecta a las salidas, Enrique ha remarcado una realidad ahora en invierno. "En cuanto al tema de Bodiger, para firmar jugadores tenía que salir gente. A pocos días de mercado estaba Saponjic y estaba el partido del Atlético, y había que tomar decisiones en ese tema. Los jugadores tienen su contrato y están en su derecho de querer cumplirlos. Los equipos lo pasan mal porque esos contratos que hace un año eran normales, ahora son complicados para los clubes. Es difícil encontrar acomodo para los jugadores. Tanto Álvaro (Giménez) como Nano (Mesa) han salido. Tenemos la ficha libre porque queríamos incorporar un central. Seguimos trabajando por si sale una buena opción".

También se ha hablado de la realidad de traer un competidor para Pacha Espino. "El lateral izquierdo no fue una prioridad para cuerpo técnico. Tenemos a Marc Baró y Jairo, y queríamos velocidad arriba y un central. Fali está teniendo ben nivel ahí, se recupera José Mari, están Jonsson, Gustavo, Álex, Garrido... El míster tiene la posibilidad de retrasar a Fali si lo cree conveniente. Tenemos jugadores que por sus características pueden jugar en varios puestos", ha afirmado Jorge Cordero. En este asunto, Enrique ha dicho que "es verdad que hubo alguna posibilidad de traer a Gonzalo Plata pero al final su club de origen decidió que no saliera". "Y al final parecía que sí pero por temas burocráticos era imposible hacer la operación".

La autocrítica de los dos ha llevado la rúbrica de Enrique. "El mercado tenemos constancia que no ha sido todo lo bueno que hubiéramos deseado. Nos ha faltado la posición de central pero hemos hecho dos buenas incorporaciones. Rubén Sobrino, que lo había pedido el míster, e Iván (Saponjic). No vamos a dejar de trabajar y sabemos que tenemos gente en la cantera y son gente que pronto puede dar el salto". En este sentido, Cordero ha apostillado que el esfuerzo ha sido máximo, incluido el del scouting Darío Silva, por el que se le ha preguntado. "Puedo asegurar que hemos visto jugadores de todos los continentes. Hemos peinado el mercado en todos los sentidos. La labor de los scouting ha sido muy buena. Se han filtrado informes de todos los jugadores. Darío Silva es un scouting más y ha elaborado sus informes y da su opinión".

Dentro del malestar de los aficionados, Enrique ha apuntado que "no vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado". "Nos hubiera gustado traer a un buen central y lo hablamos a diario. No íbamos a traer un central por decir tenemos cuatro centrales. Íbamos a hacer esfuerzo grande en el caso de Fazio. Entiendo la decepción de la gente pero hasta el último día hemos intentado dar lo que nos han reclamado. El míster sabe que hemos hecho lo posible".

Cordero ha profundizado en el tema de Meré y en la reducción de fichas. "Estaba loco por venir. Llevaba diez días hablando con él y estaba con ganas de venir. No jugaba mucho en el Colonia, pero a última hora han tenido allí problemas con los centrales y el entrenador lo ha puesto y no se quería quedar con un central menos. Lo de las 22 licencias lo barajamos de cara al futuro para realzar la figura del Cádiz B. Lo ideal sería tener 22 licencias. No es que en este mercado buscáramos dos salidas, pero en temporadas sucesivas la idea es que tengamos 22 licencias".

El interés de otros equipos por algunos jugadores del Cádiz CF ha sido otra realidad en este mercado. "Varios equipos han preguntado por el Choco y Alejo, que por él hubo una oferta por un club extranjero. No queríamos que saliera ningún jugador como es el caso del Choco", ha declarado Cordero, quien también se ha referido a gente como Pombo o el propio Alejo. "Son dos jugadores de la plantilla del Cádiz que por circunstancias no participan demasiado. Tenemos una relación fluida con todos los jugadores. La Liga es muy larga y todos tienen su momento. En cualquier circunstancia pueden aparecer en un partido", agrega Enrique. "Tenemos el mejor entrenador y cuerpo y la mejor plantilla que está hecha a lo que el míster quiere. Hemos hecho una gran primera vuelta y se puede logra el objetivo. Somos un recién ascendido y va a costar pero a nivel colectivo estamos bien, remando en la misma dirección. Pero nos va a costar porque cuesta ganar en Primera División".

Para acabar, Cordero ha admitido que su papel y el de Enrique ha sido diferente. "Nuestra labor ha cambiado un poco, estamos más cercanos al entrenador. Se trata de que haya sintonía y tenemos un denominador común, que gane el Cádiz y que ayudemos al equipo. Esperemos que siga así porque es bueno que haya mucha comunicación. Eso lo tenemos conseguido, otra cosa es que luego salgan los resultados".