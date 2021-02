Saponjic: "Entrenar duro un año y medio con el 'profe' y Cholo me sirve ahora"

Iván Saponjic, una de las dos incorporaciones del Cádiz CF en el mercado de invierno, ha pasado este miércoles por el acto de presentación, en una cita en la que ha estado acompañado por Jorge Cordero y Enrique Ortiz, responsables de la parcela deportiva del club desde la salida de Óscar Arias.

Jorge Cordero ha sido el primero en tomar la palabra para "desear a Ivan (Saponjic) toda la suerte", antes de añadir como carta de presentación que "es un delantero de 23 años que se formó en el Partizán, luego fue el Benfica, pasó por la Liga belga y la campaña pasada fue traspasado al Atlético". "Por la competencia del Atlético no ha podido tener minutos y aquí tiene la oportunidad de poder demostrar su valía. Tiene fuerza en el área y gana muchos duelos. Espero que nos ayude en el objetivo de conseguir salvar la categoría".

El protagonista del acto, el propio Saponjic, atendió a los medios en un castellano con muchas limitaciones para empezar señalando que "me encuentro muy bien, todo muy positivo y estoy preparado y motivado para entrenar duro". "Hay buen feeling con el club y con el equipo. Estoy preparado para entrenar y jugar aunque sea duro", ha señalado el atacante en primer lugar, tres días después de haber debutado de amarillo.

Ha reconocido que todavía no ha cruzado una conversación amplia con Álvaro Cervera. "He hablado poco con el míster pero es muy positivo aprender y entrenar duro. Estoy concentrado para cada partido". Igualmente se le ha cuestionado por las pocas oportunidades en el conjunto colchonero. "No jugué mucho en el Atlético. Eso sí, en año y medio todos los días entrenando duro con el 'profe' y Cholo (Simeone). Eso me sirve ahora para estar muy motivado para jugar en el Cádiz".

Saponjic no ha ocultado que tampoco será fácil hacerse fuerte en el once amarillo. Para ello ha dado los nombres de "Negredo y Choco, que son jugadores muy buenos". "Pero yo entreno duro y estoy preparado para ayudar al equipo en lo que haga falta", agregando sobre sus características que "no me gusta hablar mucho de mí; quiero estar en el área, voy bien de cabeza y tengo olfato de gol".

Para acabar, ha declarado que sabe que "se encuentra en un gran club, un histórico", para lo que ha nombrado a futbolistas de peso en la historia de la entidad como "Kiko Narváez o Mágico, jugadores sonados". "También por eso estoy contento de estar aquí. Deseo jugar todo lo posible y dejar al equipo en Primera", ha finalizado el nuevo ariete del Cádiz CF.