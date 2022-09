Lo que dice Vizcaíno sobre una posible destitución de Sergio

Resulta inevitable que ya esté sobre la mesa el futuro del entrenador del Cádiz CF. Sergio González acude este viernes a Valladolid sabiendo que la obligación es máxima para que el equipo empiece a sumar y cambie una tendencia muy negativa.

Manuel Vizcaíno se ha referido a la situación del equipo, colista de Primera División. "Estamos preocupados pero ocupados, intensificando donde pueden estar los problemas e intentando buscar las soluciones, que es lo que llevo haciendo desde que llegué en 2014", afirmaba en la Cadena SER.

Lleva de la mano el tema el futuro del entrenador, según lo que suceda en el José Zorrilla. "Si contesto es algo que no quiero contestar. No hay lugar a la pregunta", dijo sobre una posible destitución del preparador, agregando seguidamente que "creo en los modelos a medio o largo plazo, que no significa que haya que dar golpes para que haya un cambio de timón". "Hablar de destituir a un entrenador en la jornada cinco, seis, siete u ocho está fuera de lugar".

La idea del presidente del Cádiz CF es que el máximo responsable de la plantilla tenga aún margen para enderezar el rumbo pero, claro, ya se sabe... "Hay que dejarlo trabajar. No ha podido tener la plantilla al completo desde que comenzó la temporada y creo que se ha ganado el crédito suficiente" por la salvación inesperada de la pasada campaña, y considera que el partido ante Real Valladolid "es clave porque se ha empezado mal".

Aprovechaba su intervención para añadir sobre el preparador catalán que "es una persona positiva e incluso alegre y lleva a sus espaldas un bagaje que le hace llevar estos momentos como él sabe". "Hay que hacer un buen partido ante el Valladolid para rematar el vuelo".