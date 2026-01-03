Deportivo - Cádiz CF: horario y dónde ver en TV

El Cádiz CF retoma la competición tras las Navidad y empieza el año con un complicado encuentro contra el Deportivo en A Coruña, donde no conoce la victoria. El equipo amarillo tendrá que realizar una gran actuación para intentar llevarse un buen resultado y continuar la senda que había iniciado antes del parón, con dos victorias consecutivas en Córdoba y contra el Castellón en casa, que le ha hecho cerrar 2025 en puesto de play off.

Gaizka Garitano no podrá contar con varios jugadores en la convocatoria, bien por sanción o por problemas físicos: Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Fali, Bojan Kovacevic, Joaquín González y Suso. Hasta Galicia sí han viajado las dos nuevas incorporaciones: Jerónino Dómina y Antoñito Cordero., con la incognita de sí podrán debutar o no.

El Deportivo tiene un gran potencial y es uno de los favoritos al ascenso aunque acumula una mala racha. En tercera posición en la tabla, ha perdido los tres últimos encuentros y con 32 puntos, el Cádiz se encuentra a dos puntos. Su entrenador, Antonio Hidalgo avanzó que el lateral Ximo Navarro no llegará al partido.El extremo Yeremay Hernández es la principal (no la única) amenaza de la escuadra gallega. Los gallegos han anunciado en las últimas horas dos incorporaciones procedentes de Primera División: el lateral derecho Adrià Altimira y el portero Álvaro Fernández.

La historia de los duelos entre ambos conjuntos dirimidos en la capital coruñesa demuestran la difícil misión que encaran los gaditanos. El Cádiz CF, que ha jugado 15 veces allí, tiene la oportunidad de empezar a cambiar el rumbo con la que sería su primera victoria en La Coruña.

Horario del Deportivo- Cádiz CF

El partido que jugarán el conjunto gaditano y el equipo gallego orrespondiente a la 20ª jornada de LaLiga Hypermotivon se celebrará el domingo 4 de enero en el estadio Riazor a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver el Deportivo-Cádiz CF

El partido que protagonizarán las plantillas entrenadas por Antonio Hidalgo y Gaizka Garitano se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange TV, DAZN, DIGI, Vodafome o Prime Video, entre otras.

En la web de Diario de Cádiz se podrá seguir minuto a minuto el desarrollo del encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Cádiz CF.