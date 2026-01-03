Convocatoria del Cádiz CF ante el Deportivo: plaga de bajas y los dos nuevos viajan sin saber si podrán jugar

El Cádiz CF se desplaza el sábado 3 de enero a La Coruña para enfrentarse el domingo 4 al Deportivo (desde las 21:00 horas) en su primer encuentro del recién estrenado año 2026. La convocatoria confeccionada por el cuerpo técnico que lidera Gaizka Garitano está condicionada por dos situaciones. Una, las numerosas bajas con la que los amarillos encaran el compromiso correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion: hasta seis. Dos, la incógnita en torno a Jerónino Dómina y Antoñito Cordero.

La expedición cadista está compuesta por 23 efectivos. Se queda fuera media docena de efectivos. Iza Carcelén descansa al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco amonestaciones y otros cinco jugadores no viajan por problemas físicos: Alfred Caicedo, Fali, Bojan Kovacevic, Joaquín González y Suso.

La defensa se ve especialmente golpeada con cuatro ausencias y la posición más afectada es el lateral derecho, en la que no está disponible ninguno de los dos inquilinos. El técnico recurre al filial y se lleva a Juan Díaz, que ya fue titular en el choque disputado en el campo del Andorra. El portero canterano Rubén Rubio también forma parte de la lista.

Tanto Jerónimo Dómina como Antoñito Cordero entran en la convocatoria nada más empezar a trabajar en el cuadro gaditano, aunque una cosa es viajar y otra poder participar en el envite. Desde la entidad del Nuevo Mirandilla informan de que el delantero argentino y el extremo jerezano están a la espera de la documentación federativa. Si el club los puede inscribir a tiempo, estarán a disposición del entrenador. En caso contrario, deberán presenciar el partido desde la grada y su posible debut quedará pospuesto hasta el encuentro en casa ante el Sporting de Gijón programado para el viernes 9 en el último capítulo de la primera vuelta. El ariete tiene asignado el dorsal 37 y el extremo el 16.

La lista de los futbolistas citados por Garitano para encarar la visita al Dépor está formada por los porteros David Gil, Víctor Aznar y Rubén Rubio; los defensas Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño y Yussi Diarra; los extremos Efe Aghama, Brian Ocampo, Iuri Tabatadze, Antoñito Cordero, José Antonio de la Rosa y Javier Ontiveros; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara, Álvaro García Pascual y Jerónimo Dómina.

El equipo amarillo tiene previsto realizar un entrenamiento el sábado por la tarde en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del conjunto gallego.