Castigo severo al segundo entrenador del Cádiz CF

El Cádiz CF se desplaza a La Coruña el primer fin de semana del año 2026 con el objetivo de obtener un buen resultado en el encuentro ante el Deportivo programado para el domingo 4 de enero (a partir de las 21:00 horas). Entre las ausencias en la expedición cadista, hay una más por sanción además de la baja de Iza Carcelén, suspendido por acumulación de cinco amonestaciones después de ver la cartulina en el choque contra el Castellón de la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Gaizka Garitano no puede contar con su hombre de máxima confianza que no puede sentarse a su lado en el banquillo. Patxti Ferreira fue expulsado en el duelo ante el cuadro castellonense y la medida adoptada por el árbitro Gorka Etayo Herrera tiene consecuencias.

El colegiado explicó en el acta del partido que expulsó a Ferreira en el minuto 66 "por protestar desde el banquillo de manera ostensible y reiterada una decisión arbitral, siendo avisado con anterioridad por el cuarto árbitro".

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) actuó con contundencia y decidió imponer dos partidos de sanción al segundo entrenador del equipo amarillo, que por tanto se pierde los compromisos contra el Deportivo y el Sporting de Gijón.