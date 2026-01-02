Arranca el mercado de invierno: la tarea que el Cádiz CF tiene por delante

El viernes 2 de enero arranca de manera oficial el mercado de invierno que se prolonga exactamente hasta el lunes 2 de febrero. Los equipos, incluido el Cádiz CF, disponen de un mes para inscribir jugadores y de esa manera reforzar sus plantillas de cara al segundo tramo de la temporada 2025-26, el más importante porque es cuando se deciden los objetivos. El conjunto amarillo ocupa la sexta plaza y lo próximos meses se presentan decisivos para saber si se mete en la pelea definitiva por el ascenso.

Los responsables de la entidad cadista tienen mucha tarea por delante y eso que ya han adelantado trabajo con la contratación de dos efectivos antes incluso de la apertura del periodo de fichajes: Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero. El delantero argentino es propiedad del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla y el extremo jerezano es cedido por el Newcastle.

El capítulo de incorporaciones no está cerrado. La intención de la dirección deportiva es propiciar el aterrizaje de un defensa central y no se puede descartar alguna sopresa en otra posición si surge una oportunidad. El director deportivo, Juan Cala, confirmó el viernes que la prioridad es el fichaje de un central.

La otra opción de que lleguen más caras nuevas está ligada al capítulo de las salidas. En el Cádiz CF preocupa que puedan llegar equipos que paguen la cláusula de rescisión de contrato de jugadores considerados importantes o realicen ofertas irrechazables. En el caso de la marcha de futbolistas que desempeñan el rol de titular, la entidad cadista se veria abocada a cubrir esas bajas de peso.

Las salidas tienen otra vertiente, la de jugadores con escaso protagonismo en el primer tramo del curso que podrían cambiar de aires en enero. El Cádiz CF ha realizado dos incorporaciones pero necesita aliviar la sobrecarga de una plantilla a día de hoy formada por 27 futbolistas (sin contar a Kouamé). En teoría, saldrán tres jugadores sin son tres los que llegan aunque la aunque la cifra aumentaría en función de los fichajes que se terminen materializando. El mercado invernal está en marcha y puede pasar de todo.

El puesto más saturado es el extremo izquierdo (cuatro efectivos) una vez que Antoñito Cordero se ha unido al proyecto hasta final de curso. La lógica indica que el Efe Aghama está llamado a salir cedido salvo que Brian Ocampo salga traspasado.