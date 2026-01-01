Grandes novedades en el primer entrenamiento del año del Cádiz CF

El Cádiz CF empezó el año 2026 con un entrenamiento matutino desarrollado a puerta cerrada el jueves 1 de enero en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en el término municipal de Puerto Real. Sin tiempo que perder, la plantilla dio un paso más en la preparación del partido contra el Deportivo de La Coruña programado para el domingo 4 en el estadio Abanca Riazor (a partir de las 21:00 horas).

Gaizka Garitano y sus hombres realizaron la primera sesión del año (la tercera de la semana) con el foco puesto en ese importante encuentro entre contrincantes metidos en la puja por el ascenso correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion. Fali se ejercitó un día más con el grupo y dio señales que hacen pensar en la total recuperación de la lesión de rodilla que de momento le ha impedido competir esta temporada. El reto del central es ir adquiriendo la forma adecuada para poder entrar en los planes del técnico en la segunda parte del campeonato.

Las grand novedad en la primera sesión del año fue la participación de los recién aterrizados Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero. El delantero argentino y el extremo jerezano realizaron su primer entrenamiento como integrantes del conjunto gaditano. Se unieron a la dinámica del grupo y se pusieron a disposición del 'míster', que ahora debe decidir si los incluye en la expedición que este fin de semana se desplaza a territorio gallego. Otra cuestión es cuándo debutan de manera oficial en un partido del Cádiz CF.