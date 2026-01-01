El Cádiz CF entrena el viernes en el estadio con entrada libre para la afición: horario y acceso

El Cádiz CF empieza el nuevo año sin dejar de trabajar ante la inminente reanudación de la competición liguera. Las vacaciones navideñas quedaron atrás y después de ocho día de descanso la plantilla ya prepara a fondo el encuentro ante el Deportivo de la Coruña de la penúltima jornada de la primera vuelta que se disputa en Abanca Riazor el domigo 4 de enero (desde las 21:00 horas).

El equipo amarillo se ejercita a diario desde el pasado martes y el viernes 2 de enero ha programado una sesión especial con el foco puesto en la hinchada. La sesión se desarrolla a puerta abierta en el estadio Nuevo Mirandilla con acceso gratuito a partir de las 10:30.

Desde el club explican que el objetivo es compartir una jornada especial junto a la afición. Todos los cadistas que lo deseen pueden acudiral estadio para presenciar la sesión de trabajo del primer equipo desde las gradas. La entrada es libre de manera que los seguidores amarillos animen y apoyen al equipo en una fecha tan señalada. Es una ocasión ideal para los ñiños que están disfrutando de sus vacaciones.

El club invita a toda la afición a vivir de cerca el día a día del equipo y a disfrutar de una mañana de fútbol y cadismo en un ambiente familiar.

Desde la entidad cadista informan de que el acceso al estadio para ver seguir el entrenamiento del equipo es por las puertas 3 y 4, en Preferencia.