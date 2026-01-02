Antoñito no siente presión y explica lo que puede aportar en el Cádiz CF

Antoñito Cordero fue presentado el viernes 2 de enero como nuevo futbolista del Cádiz CF, en el que se dispone a realizar un corto pero intenso trayecto hasta el próximo 30 de junio cuando finalice la cesión realizada por el Newcastle. El director deportivo, Juan Cala, recordó el pasado cadista del extremo jerezano,: "Antonio es de la casa, ha estado en la cantera y nos hace especial ilusión que pueda estar con nosotros".

El atacante se mostró ilusionado por jugar en el primer equipo del Cádiz CF y desde el primer momento nota el calor que le brinda la afición. “Quería dar las gracias por la bienvenida a los cadistas. Estoy muy feliz de estar aquí".

Al ser preguntado si siente presión en su nueva etapa, Antoñito respondió de manera muy clara. La presión no es algo que le afecte. De hecho, aseguró que "nunca siento la presión" y recordó las palabras que una vez le dijo un entrenador a la hora de referirse a esa cuestión. "Como me dijo una vez un míster, la presión es para los neumáticos".

El joven futbolista de 19 años firmó por el Newcastle el pasado verano y enseguida fue cedido al Westerlo belga en el que ha militado la primera parte de la campaña 2025-26. La experiencia en el extranjero le ha servido en el plano personal y en el crecimiento futbolístico. Explicó que “salir me ha ayudado mucho a madurar y a mejorar mi juego". Cuando acabe el presente curso, deberá volver al equipo inglés, con el que tiene contrato hasta 2030.

Sobre su manera de emplearse sobre el terreno de juego, Antoñito señaló que "destaco por mi golpeo", aunque además de esa cualidad "lo que más voy a aportar son ganas y entrega en el campo". El extremo lucirá el número 16 que en su día llevó Juan Cala cuando el ahora director deportivo formó parte de la plantilla cadista.