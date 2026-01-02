El mensaje de Jerónimo Dómina: se ve marcando goles en el Cádiz CF

El viernes 2 de enero fue día de presentaciones en el Cádiz CF. El responsable de la dirección deportiva, Juan Cala, explicó que la llegada del delantero Jerónimo Dómina se llevaba cocinando mucho tiempo. El club ya lo quiso la pasada temporada 2024-25, pero entonces no se pudo hacer la operación que sí ha fructificado ahora.

"Por Jero nos interesamos el pasado mercado de enero, pero no se pudo dar el fichaje", contó Cala para poner en contexto el interés que tenía el Cádiz CF en el joven ariete de 20 años que se formó en el Unión Santa Fe de su ciudad natal y ahora da el salto al balompié europeo. Su vínculo con los amarillos se extiende hasta el 30 de junio de 2030.

"Quiero agradecer estar acá y a todos los cadistas por la bienvenida", indicó Dómina antes de subrayar su deseo de aportar cuanto antes su grano de arena sobre el césped. "Tengo muchas ganas de empezar", aseguró.

El atacante ya respira cadismo. “Me ilusiona el proyecto que tiene este club y espero ayudar a conseguirlo". Ne mencionó la palabra ascenso pero se puede deducir que desde el primer momento se implica en ese ambicioso objetivo. El Cádiz CF militaba no hace mucho en Primera División y ahora en Segunda ocupa la sexta posición, ubicado en zona de 'play-off'.

Dómina es joven y a partir de ahora se dará a conocer en el fútbol español. Tiene claro cuál es su manera de desenvolverse sobre el terreno de juego. Así, señaló sobre sus características que "soy un jugador potente, agresivo en el uno contra uno". Y apuntó algo más de indudable importancia para un delantero. Demostró que confía en sus posibilidades y que está dispuesto a ayudar en la faceta anotadora. "Creo que puedo hacer muchos goles acá", remató el ariete argentino.