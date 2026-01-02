La nueva situación de cuatro jugadores del Cádiz CF

El comienzo de 2026 cambia la situación de algunos jugadores del Cádiz CF que pueden empezar a definir su futuro desde el 1 de enero. Es conocida la norma que permite a los futbolistas a los que sólo le quedan seis meses de contrato poder negociar y comprometerse con el equipo que deseen en este caso a partir del próximo 1 de julio, es decir, con vistas a las temporada 2026-27.

Son los cuatro los jugadores que en principio enfilan la recta final de su vínculo con el Cádiz CF. El próximo 30 de junio finalizan su relación contractual Álex Fernández (33 años), Brian Ocampo (26), Roger Martí (35) y Rominigue Kouamé (29). Este último vuelve después de su estancia como cedido en el Chicago Fire una vez que el club estadounidense no ha ejercitado la opción de compra. El presidente, Manuel Vizcaíno, confirmaba hace un par de días el regreso del maliense aunque afirmó que tiene pocas posibilidades de quedarse. La idea del club es buscarle una salida inmediata y una nueva cesión parece la opción más factible.

En el caso de Brian Ocampo, en los últimos mercados se especulaba con su marcha mediante un traspaso pero la realidad es que va a cumplir la totalidad de su contrato salvo que salga en la ventana abierta en invierno. El máximo responsable del club ha subrayado la intención de renovar al extremo, que debe decidir si continúa el curso venidero o abre otra etapa en su carrera.

Roger Martí vive sus últimos seis meses como cadista salvo que se produzca un giro en forma de renovación o salida anticipada en enero. El delantero ejerce el papel de suplente aunque en los últimos partidos sí está siendo titular. Con el fichaje de Jerónimo Dómina, el más que probable de Vladys Kopotun y el contrato en vigor de Álvaro García Pascual, no parece fácil que el valenciano pueda tener hueco la próxima campaña.

Álex Fernández se encuentra en la misma situación que en enero de 2025, cuando sólo tenía seis meses contrato por delante y parecía que no iba a continuar pero hasta que acabó renovando en julio un año más. Está cerca de los 300 partidos en el equipo amarillo. Su futuro es una incógnita como hace un año. Está jugando poco (332 minutos en la Liga).