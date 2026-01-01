Posible fuga de talentos del Cádiz CF: los jugadores más seguidos que pueden salir antes de tiempo

El mercado de invierno se dispone a abrir sus puertas con tarea pendiente en el Cádiz CF aunque ya ha avanzado trabajo con las contrataciones de Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero. Se esperan más movimientos a lo largo del mes de enero y no sólo por las entradas.

La ventana de las salidas también está abierta y por dos situaciones bien distintas. Por un lado, el club necesita reducir el número de efectivos en la plantilla para hacer hueco a los recién aterrizados. Por otro, hay temor en la entidad a que algún futbolista importante cambie de aires a mitad de temporada. El presidente, Manuel Vizcaíno, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que un equipo pague la claúsula de rescisión de contrato de algún jugador o presente una oferta por su cantidad sea irrechazable por el beneficio económico que suponer para el club.

El mandatario no da nombres sobre qué jugadores con un papel relevante pueden marcharse en invierno, pero basta con echar un vistazo al recorrido durante el primer tramo de la campaña 2025-26 para comprobar quiénes son los que está destacando y pueden despertar el interés de otros conjuntos.

El caso más sorprendente es el de Víctor Aznar (23 años), que en el 2025 pasó del filial a estabilizarse como portero titular del primer equipo. El brasileño está sobresaliendo por sus excelentes actuaciones que le han colocado en el foco.

Iker Recio (24 años) se incorporó al Cádiz CF en enero de 2025 y después de participar muy poco en el segundo periodo del pasado ejercicio (sólo tres partidos), en el presente campeonato se ha convertido en indiscutible en el centro de la defensa (19 encuentros).

Moussa Diakité (22 años) es quizás el jugador que más interés puede despertar en otros equipos. El pivote defensivo no para de crecer desde que la pasada temporada aprovechó la continuidad que le dio Gaizka Garitano. El maliense no sólo brilla en la labor de contención en la media sino que además mejora su criterio en la circulación del balón y ve puerta (lleva dos goles y el pasado curso hizo otros dos). Con la progresión que muestra en los últimos tiempos, tarde o temprano saldrá traspasado. Si se produce una venta, el club prefería hacerla en verano. Otra cuestión sería el pago de la cláusula ante lo que el Cádiz CF no podría hacer nada.

Hay otros jugadores que están en el mapa. Iuri Tabatadze irrumpió de manera explosiva en el Cádiz CF con goles decisivos (acumula cuatro) que le llevaron a cumplir el sueño de estrenarse con la selección de Georgia (debutó en el encuentro ante España). Eso sí, en las últimas semanas es suplente en el equipo amarillo.